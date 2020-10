Jusqu’à l’annonce de sa positivité au CoVid, Donald Trump était devancé par Joe Biden dans les sondages. On ne sait pas ce que la maladie de Trump va changer, mais ce qui est certain, c’est que les fameux swing states, les états qui font basculer une élection vont avoir un rôle encore plus important que de coutume.

Sur la route entre Florence et Phoenix, Arizona, le 27 août 2020. © Radio France / Benjamin Illy

Aux États-Unis, les libertés individuelles sont considérées comme essentielles. C’est en leur nom par exemple, que Donald Trump a longtemps refusé de porter un masque. Or, le coronavirus et surtout la gestion de l’épidémie par l’administration Trump pourrait bien transformer quelques états réputés conservateurs en swing states, ces états qui peuvent faire basculer une élection.

Un seul candidat démocrate a remporté l’élection en Arizona (et donc les suffrages de ses 11 grands électeurs) depuis 80 ans : Bill Clinton, en 1996. Mais cette année, il pourrait en être autrement : l’Arizona a été l’un des états les plus touchés par l’épidémie de CoVid. Et les importantes communautés hispanique et amérindienne traditionnellement peu concernées par le vote pourraient bien se mobiliser : on y trouve de nombreux chômeurs et travailleurs pauvres dont les conditions de vie précaires ont favorisé la propagation du virus.

Les politologues prédisent un scrutin très indécis dans de nombreux états comme l’Arizona. Aussi, les élus locaux se lancent-ils dans la bataille de la campagne avec beaucoup de détermination. Les Républicains pour préserver leurs sièges, les démocrates parce qu’ils sentent une victoire historique à leur portée.

« Quand le Covid met l'Arizona dans la balance », c’est un reportage de Benjamin Illy. Réalisation Violaine Ballet et Stéphane Cosme, assistés de Martine Meyssonnier. Mixage, Sébastien Royer. Documentation, Sabine Bonamy.

