Depuis des décennies, la communauté scientifique alerte le monde sur les dangers du réchauffement climatique. La COP 24 qui vient d’avoir lieu en Pologne n’a pu que constater les dégâts, quand la COP 21 en 2015 avait fait naître quelques espoirs. Les engagements ne sont pas tenus.

Réchauffement climatique, grande cause et tout petits pas © Getty

Plus le temps passe, plus le sentiment d’urgence écologique étreint les chercheurs de tous pays. Avec l’impression que les mesures à prendre ne seront jamais prises.

Alors, à défaut de mesures politiques fortes et contraignantes, on rencontre de plus en plus de citoyens décidés à prendre en main, localement, leur destin écologique. Et par exemple à faire, au quotidien, tous les gestes qu’ils peuvent pour la planète. Achat de biens de consommation durables, tri des déchets, les initiatives se multiplient.

Du blues des scientifiques à l’enthousiasme des citoyens, c’est le grand écart que nous vous proposons de faire grâce à ce reportage de Marjolaine Koch, « Réchauffement climatique, grande cause et tout petits pas ».

Prise de son : Pierre Quintard et Marc Garvenes.

Mixage : Nicolas Slimani.

Réalisation : Stéphane Cosme assisté de Mahaut Debutler.

