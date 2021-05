Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid. Le pays déplore désormais plus de 400 000 morts. Et la gestion catastrophique de la crise par le président Bolsonaro risque de lui être fatale dans les urnes. L'élection présidentielle aura lieu en octobre 2022.

Tag protestataire à Manaus © Radio France / Gilles Gallinaro

A Manaus, la capitale de l’Amazonie où a été identifié le redoutable variant P1, les quelque deux millions d’habitants sont traumatisés par les scènes de désespoir vécues le 14 janvier, quand les hôpitaux se sont retrouvés en manque d’oxygène.

Une grande partie des 211 millions de Brésiliens met en cause la gestion calamiteuse de la crise par le gouvernement et surtout par Jaïr Bolsonaro, crédité aujourd’hui de moins de 30% d’intention de vote pour l’élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2022.

L’ancien président de gauche Lula, est lui revenu dans la course, depuis que la Cour suprême a annulé, pour vice de forme, ses condamnations. Il a fait de la pandémie un thème majeur de sa campagne.

Mais les inconditionnels de Jaïr Bolsonaro forment encore un socle solide. Et comme leur champion, ils refusent toujours de sortir masqués.

En tant que professeur de droit international à la faculté de Santé publique de Sao Paulo, Deisy Ventura fait partie de ceux qui, dans la société civile, pensent que par-delà la responsabilité politique, c’est même la responsabilité pénale de Jaïr Bolsonaro qui est en cause. Elle évoque carrément une stratégie institutionnelle de propagation du coronavirus.

"Brésil, le Covid rebat les cartes du jeu politique ", c’est un reportage d’Olivier Poujade. Prise de son, Gilles Gallinaro. Réalisation, Juliette Medevielle, assistée de Martine Meyssonnier. Mixage Bruno Mourlan. Documentation Éléonore Lanoë.

