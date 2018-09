Enquête de satisfaction, fiche d'évaluation, site de notation d'hôtels ou de restaurants, aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis sur tout le monde. Au risque parfois, de ruiner une carrière ou de mettre en péril la santé d'une entreprise.

Évaluations d'un chauffeur de VTC © Radio France / Valeria Emanuele

Au volant de sa berline noire, Nabil n’en mène pas large : non seulement, il doit conduire ses clients à bon port, payer les traites de la voiture, mais en plus, il faut qu’il arrache à ses passagers non pas une bonne, mais la meilleure des notes pour pouvoir continuer à travailler pour la plate-forme.

Ses confrères-collègues qui pédalent pour des plates-formes de livraison à vélo savent eux, qu’une note simplement bonne, les condamnera à travailler sur les moins bons et donc les moins lucratifs des créneaux horaires.

Car c’est ainsi : aujourd’hui, grâce au développement du numérique, tout le monde peut donner son avis sur tout et sur tout le monde : les chauffeurs, les livreurs, mais aussi, les hôteliers, les restaurateurs et même les médecins. Malheur à qui n’atteint pas l’excellence, sa réputation peut en être durablement ternie, et son activité même, peut être mise en péril.

Dans certaines grandes entreprises (qui s’en défendent), l’évaluation par les clients peut même être utilisée comme outil de gestion du personnel : pas assez de bonnes notes, et c’est une prime, ou un espoir d’avancement qui s’envole.

Le plus souvent, le client dont on sollicite l’avis n’a même pas conscience de ce super-pouvoir, et c’est à son insu qu’il est l’auxiliaire de cette nouvelle dictature de la note.

« Tous évalués, tous menacés », c’est un reportage de Vanessa Descouraux. Mixage Valentin Hazan. Réalisation, Violaine Ballet.

Pour aller plus loin

Sur Cairn, article de la revue "Connexions" "Résister à la société de la norme et de l'évaluation" de Marie-José Del Volgo et Roland Gori, 2010

Sur le site du Nouvel Obs, article multimédia "Tous notés ? Contournons les applis qui encouragent l'évaluation permanente", 29 avril 2018

Sur le site du magazine "Psychologie", article de Ségolène Barbé, "Tous évalués", novembre 2008

Sur le site CITERES, CNRS-Université de Tours, article de Michel Chauvière « Ce que fait et produit l’évaluation généralisée »

Sur le site du Café pédagogique, article "Changer l'évaluation pour changer la société ?", mai 2016

Sur Cairn, article d'Yves Charles Zarka, "L'évaluation : un pouvoir supposé savoir", 2009

Sur le site Espace Temps, article de Christian Ruby, "Le paradigme de l'évaluation", 2004

Sur le site de Revue internationale d'éducation de Sèvres, article de Jacques Weiss, "Evaluer plutôt que noter", 1996

Documentation : Sabine Bonamy

Programmation musicale

Chugger de Daisuke Tanabe

Night Knuckles de Clark

Fire Weather de Sutekh

Transplants de The vegetable orchestra

Northern Gannet de Fufanu

Ruthless de Amon Tobin

Slap drones de Clark

Song for Jesse de Nick Cave

pub Orange « Run from me » de Timber timbre

Slap drones de Clark

Fire weather de Sutekh

extrait de Black Mirror

Hang the DJ into place de Alex Sommers

Aqueduc de Napkey