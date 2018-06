Des bienfaits aux excès de la culture du bien-être, des atouts du travail sur soi à ses dérives, le reportage dresse l’inventaire d’un phénomène de société en pleine effervescence.

Injonction au bonheur : des bienfaits aux excès de la culture du bien-être

Dix ans après avoir déferlé sur les États-Unis, le développement personnel (DP) et la culture du bien-être sont en train de s’emparer de la France.Ce n’est plus une tendance,c’est une façon de vivre qui se propage et se banalise. Les ventes d’applications et de livres de DP ne cessent de croître et connaissent un succès grandissant. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une », l'ouvrage de Raphaëlle Giordano a dépassé les deux millions d’exemplaires, soit le deuxième roman le plus vendu l’année dernière en France, derrière Guillaume Musso mais devant Marc Lévy.

Dans l’édition, le rayon “développement personnel” des librairiesreprésente 53 millions d’euros de chiffre d’affaire (source : Centre _national du livre)_. Dans lemême temps, cours, stages, ateliers de méditation, de yoga (plus de 3 millions de pratiquants en France), ou programmation neurolinguistique (PNL) et techniques de coaching aux domaines toujours plus vastes, se développent un peu partout. Simultanément, les salles où se pratiquent des sports extrêmes comme le crossFit ne désemplissent pas, les pratiques alimentaires alternatives et toujours plus saines se multiplient. De la rigueur, de la discipline et un effort intensif qui se voit !

Mais ces pratiques sont-elles l’alpha et l’oméga du bonheur ? Quel est l’envers du décor, derrière la quête d’épanouissement personnel et le lâcher prise ? Ici, l’individu décide de prendre soin de lui-même, souvent indépendamment de tout avis médical, et expérimente de nouvelles voies qui peuvent parfois être dangereuses. D’après la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), le bien-être sous toutes ses formes est un des domaines particulièrement sujetsau risque de dérives sectaires. En 2016, plus de 40 % des signalements concernaient le développement d’offres trompeuses dans le domaine de la santé et du bien-être (rapport d’activité annuel 2016 et premier semestre 2017, remis le 22 mars 2018).

Mieux vivre avec soi et avec les autres

C'est sans doute aujourd’hui la formule qui résume le mieux le succès des activités de bien-être et de développement personnel, bien au-delà des réticences et des critiques qu’elles attisent. Si chez leurs adeptes, elles suscitent l’adhésion à un ensemble de pratiques et de règles généralement assez douces, qui s’accompagne de bienveillance envers soi-même, autrui et la société toute entière, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles n’ont pas bonne presse en France. Tout au moins dans le camp des intellectuels en général, et de la psychanalyse en particulier. Des produits dérivés de la méthode Coué, des formules et des recettes pour vendre du bonheur pas cher qui peut rapporter gros, des pseudo-thérapies hasardeuses. Ses détracteurs lui reprochent, pêle-mêle, la faiblesse de son corpus théorique, la formation douteuse de ses animateurs, ou encore de promouvoir abondamment l’idée selon laquelle il suffit d’y croire fort pour que ça marche. Au pays de Descartes et de Lacan, de l’ironie et du pessimisme, la chose n’a rien d’étonnant. Dénoncées par les uns et encensées par les autres, les pratiques de DP et de ses corollairessuscitent des avis tranchés. Le DP et la culture du bien-être sont-ils seulement des pratiques individualistes et bobos ? Pas sûr que cela soit si simple ! S’agit-il alors d’un nouvel eldorado florissant ou d’une « nouvelle religion » et d’un nouveau mantra ?

Entre bien-être et manipulation, éléments de réponse avec ce reportage en immersion pour en découvrir certaines pratiques, par exemple dans le tout nouvel espace de "bien-être" Saaya ou à la librairie Almora à Paris, questionner des acteurs, ausculter les vraies et les fausses promesses et interroger un phénomène de société.

Pour vivre heureux, vivons coachés, un reportage de Romain Masson, prise de son, Nicolas Mathias. Réalisation Michelle Soulier, assistée de Stéphane Cosme.

