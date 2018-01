De 1992 à 1994 la Bosnie Herzégovine fut la république martyre de l'ex-Yougoslavie. 24 ans après la fin de la guerre, elle doit relever un autre défi : conserver son Islam de tolérance face aux influences radicales portées notamment par les investisseurs saoudiens.

Minarets à Sarajevo © Radio France / Christian Chesnot

C’était le 22 novembre dernier : pour la dernière fois, le tribunal pénal international de La Haye jugeait un ancien chef militaire serbe, Radko Mladic.

Celui que les musulmans bosniaques avaient surnommé pendant la guerre « le Boucher des Balkans » a été condamné à la prison à vie, pour sa responsabilité dans les atrocités commises en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1994.

Vingt ans après la fin de cette guerre, la Bosnie tente toujours de gérer ce lourd héritage.

La situation politique y est un défi quotidien, avec une direction à trois têtes, partagée entre représentants de la majorité musulmane, d’une grosse minorité serbe et d’une composante croate de la population.

Sur le plan économique, la Bosnie ressemble plus à un pays en voie de développement qu’à une entité du continent européen.

S’ajoute à cela un élément supplémentaire de tension : beaucoup de combattants bosniaques sont allés grossir les rangs de Daesh au Proche-Orient.

Leur retour inquiète beaucoup les autorités, notamment religieuses : elles craignent une contamination de l’Islam local, traditionnellement ouvert et pacifique. Un autre facteur vient attiser ces craintes : la présence d’une communauté arabe de plus en plus nombreuse dans le pays, dans le sillage de très importants investissements venus du Golfe.

L’Islam bosniaque en est-il directement menacé ? La Bosnie peut-elle être la porte d’entrée d’un islamisme radical sur le continent européen ?

C’est ce qu’ont voulu savoir Christian Chesnot et Arthur Gerbault.

Pour aller plus loin

