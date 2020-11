C’est un reportage exceptionnel qu'Interception vous propose : pendant plusieurs mois, Clémence Fulleda et Marine Courtade ont partagé le quotidien des policiers de l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes. Et plus précisément au sein du "Groupe mineurs", qui traque les cyberpédocriminels.

Cybercriminalité, image d'illustration © Getty

Ce "Groupe mineurs" est unique en France. Il est composé de 13 personnes qui ont en charge la traque des cyberpédocriminels, et qui ont ouvert leurs portes pour la première fois à une équipe de radio.

C’est notamment ce groupe qui a arrêté en Gironde l’été dernier l’un des dix plus grands criminels de la Toile, recherché par toutes les polices du monde.

Nos journalistes ont pu tourner ce reportage à une condition : permettre aux policiers de réécouter leur travail avant de le publier, afin de s'assurer que le secret de l'instruction a été respecté.

Vous allez découvrir les méthodes de travail et le déroulement d'une arrestation et de la première audition d'un suspect, ainsi que l'humanité des fonctionnaires de police en butte à quelques-unes des pires turpitudes dont sont capables certains de nos semblables.

Avec le "Groupe mineurs", l’unité qui traque les cyberpédophiles, c’est un reportage au long cours et en immersion de Marine Courtade et Clémence Fulleda, prise de son Arthur Gerbault et Rémi Haentjens.

Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Martine Meyssonnier. Mixage, Bruno Mourland. Documentaiton, Sabine Bonamy.

