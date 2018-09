Depuis les dernières élections municipales il y a quatre ans, plus de 1 000 des 36 000 maires élus ont démissionné. Et ils sont nombreux à avoir d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se représenteront pas en 2020. Trop de contraintes réglementaires, des financements et baisse et surtout, pas assez de considération.

Ce manque de respect, de considération, ils sont nombreux, les maires de France, à l’éprouver quotidiennement. Des maires de banlieue, comme le Sevranais Stéphane Gatignon, dont la défection en mars avait fait grand bruit. Lui, entendait notamment dénoncer le désengagement de l’État dans la gestion des problèmes des quartiers.

Mais le blues ne touche pas que les édiles de banlieue. La plupart des démissionnaires sont des maires ruraux.

Les « petits maires » dénoncent pêle-mêle, une inflation réglementaire qui les force à être experts en droit, la baisse des dotations de l’État, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) qui impose des regroupements en intercommunalité.

En un an, selon le centre d’étude de Sciences-Po, la confiance que les Français accordent à leurs maires a chuté spectaculairement, de 64 à 55%. Pourtant, ils restent et de loin, nos élus préférés, particulièrement dans les petites communes.

C’est vers eux qu’on se tourne quand un lampadaire ne fonctionne pas ou quand il y a un nid-de-poule sur la route de l’école… Ils ont en charge la sécurité publique, l’état civil, la circulation. On les rend responsables de bien des désagréments du quotidien.

Campagnes au bord de la crise de maires, c’est un reportage de Géraldine Hallot et Stéphane Cosme. Prise de son Pierre Quintard et Gilles Gallinaro. Réalisation, Violaine Ballet.

