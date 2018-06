Aujourd’hui, rediffusion de l’émission du premier mai 2016 : il y a deux ans, Pascal Dervieux avait été l’un des premiers reporters à embarquer sur le navire de SOS Méditerranée, une ONG créée en 2015 pour pallier l’abandon de l’opération de sauvetage Mare Nostrum menée par la seule marine italienne.

Des rescapés sur le pont de l'Aquarius en mai 2018 © AFP / LOUISA GOULIAMAKI

L’Aquarius, communément rebaptisé « ambulance des mers » est affrété depuis deux ans par l’ONG, et en deux ans, il a secouru quelque 30 000 migrants et une quarantaine de naissances ont eu lieu à bord. Les ressources de SOS Méditerranée proviennent à 90% des dons et le coût de fonctionnement de l'Aquarius est de 11 000 euros par jour de mer ;140 sauveteurs de 18 nationalités se relaient à bord.

Un fonctionnement de plus en plus compliqué : pendant les 6 premiers mois de l’année 2018, 2 350 personnes ont été secourues, trois fois moins qu’en 2017.

Les relations avec les autorités, libyennes notamment, sont de plus en plus tendues. En Europe, de nombreux responsables politiques accusent l’action de SOS Méditerranée de créer un appel d’air, « encourageant » en quelque sorte les migrants à tenter la traversée, sachant qu’ils seront recueillis quoiqu’il arrive.

Pendant les huit jours passés à bord par Pascal Dervieux et Éric Damaggio, 200 migrants avaient pu être secourus.

Des hommes à la mer, c’était un reportage de Pascal Dervieux. Prise de son, Eric Damaggio. Mixage, Florent Beauvallet.

Réalisation : Audrey Ripoull , assistée de Stéphane Cosme et Zohra Bensmaïli.

