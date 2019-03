En moins d'un an, quatre jeunes joueurs de rugby ont trouvé la mort pendant ou juste après un match. Chocs de plus en plus violents, règles n'ayant pas évolué alors que les pratiquants sont de plus en plus rapides et puissants, le rugby est en plein débat sur la sécurité de ses joueurs.

La Fédération Française de Rugby perd des licenciés, notamment dans les catégories jeunes. © Getty

« La vie ne doit pas être jouée ». L’homme qui parle ainsi, Philippe Chauvin, a perdu son fils de 19 ans,Nicolas. Espoir du Stade Français, Nicolas était l’un des quatre jeunes joueurs décédés en France depuis un an .

« Le rugby permet aux enfants de devenir des hommes aux hommes de rester des enfants » proclamait l’emblématique capitaine du XV de France Jean-Pierre Rives.

Désormais, on peut hélas aussi dire qu’il menace la vie de ses enfants.

Après la mort de Nicolas Chauvin, une rencontre a eu lieu à Paris entre des représentants de World Rugby, l’organisme qui gère le rugby mondial, de la Fédération française et de la Ligue nationale, qui a en charge le professionnalisme dans l’hexagone. Une autre rencontre est prévue le 19 mars.

Chacun s’accorde naturellement pour dire qu’il faut travailler sur les lois du jeu pour améliorer la sécurité des joueurs. Mais l’indispensable unanimité internationale semble lointaine. En attendant, la Fédération Française de Rugby perd des licenciés, notamment dans les catégories jeunes.

Pour ce reportage, Fanny Lechevestrier a rencontré des médecins, des éducateurs, et naturellement des joueurs et leurs parents. Leur passion pour ce jeu demeure mais ils réfléchissent tous à son évolution, qui les préoccupe.

« Commotions, le casse-tête du rugby français », c'est un reportage de Fanny Lechevestrier. Prise de son Frédéric Cayrou et Pauline André de France Bleu Occitanie.

Réalisation, Stéphane Cosme. Mixage : Florent Beauvallet.

Documentation Sabine Bonamy.

