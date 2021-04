Le mal-logement est un problème endémique en France et les politiques publiques -sans doute sous financées-, n'arrivent pas à y remédier. D'après la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont mal logées, dont un million privées de logement personnel.

Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une initiative privée, généreuse et désintéressée, le rêve devenu réalité d'une femme richissime.

Anne De la Baume, c'est son nom, a racheté un hôtel particulier dans le centre de Lille.

Elle l'a entièrement rénové et transformé en résidence intergénérationnelle.

Des étudiants, des jeunes actifs, des anciens sans-abris, des personnes âgées, des étrangers, tout le monde trouve sa place dans les 11 logements entièrement équipés et aux loyers très très modérés.

A Villa Village, pas besoin de garant pour signer le bail. Pas de chèque de caution. Et on ne vous demande pas un mois de loyer en avance.

"On a la réaction inverse des propriétaires. Vous êtes fiables, vous avez tous les moyens qu'il faut, et bien écoutez, vous pouvez peut-être aller voir ailleurs!", explique en souriant Anne De la Baume.

"Nos locataires ne peuvent pas se loger dans le système actuel", renchérit Bernard Lavogez, le régisseur de la résidence. "Quand vous voyez des studios dans un état lamentable, de 19 m2, loués 550 euros par mois, sans les charges... Ils se retrouvent ici, dans un logement dont vous pouvez juger de la qualité, intégralement équipé, et la même chose va leur coûter, en gros, 25% moins cher."

Anne De la Baume a ouvert Villa Village à l'automne dernier pour un budget total de 3 millions d'euros.

Elle a réuni cette somme en vendant des tableaux et des objets d'art qui appartenaient à sa famille.

Le financement s'est fait par le biais d'un fonds de dotation, baptisé lui aussi Villa Village.

Anne De la Baume n'a demandé aucune subvention. Elle réalise ainsi un rêve de jeunesse : mêler les générations et les origines sociales.

Sa récompense aujourd'hui c'est de voir des personnes stabilisées dans un logement, avec des perspectives d'avenir.

"Le fait d'être ici, posé, on peut faire ses papiers, on peut retrouver du travail. Cela nous a redonné le sourire", explique Anthony, l'un des locataires, qui vivait précédemment à la rue.

