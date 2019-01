Des milliers de personnes occupent les ronds-points de France depuis le 17 novembre. Elles réclament toutes une amélioration de leur pouvoir d’achat. Loin des manifestations urbaines et de leurs débordements, ce mouvement prend racine dans une France peu explorée, où le sentiment de déclassement se propage.

Fumay (Ardennes) © Radio France / Jean-André Giannechini

Vanessa Descouraux et Géraldine Hallot sont allées à la rencontre de ces citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les statistiques, et pour qui la vie est de plus en plus dure.

Le Nièvre et les Ardennes ont en commun de faire partie des départements dont la population ne cesse de décroître.

Dans la Nièvre, un quart des quelque 210 000 habitants a plus de soixante ans. Des retraités qui n’imaginaient même pas, après une vie de labeur, être confrontés à des problèmes de fin de mois…

Au nord-est du pays, à Charleville-Mézières, le taux de chômage est de près de 24%. Actuellement peuplée de 46 000 personnes, la ville de Rimbaud a perdu 11 000 habitants depuis 1990.

Dans ce département rural des Ardennes, la mobilité est un enjeu quotidien. D’où la forte adhésion recueillie par le mouvement des gilets jaunes, parti de la hausse (annulée depuis) de la taxation du carburant…

« Gilets jaunes, l’envers des ronds-points », c'est un reportage de Géraldine Hallot et Vanessa Descouraux.

Prise de son, Jean-André Gianecchini, mixage Jean-Philippe Jeanne. Documentation, Sabine Bonamy.

Réalisation, Violaine Ballet assistée de Stéphane Cosme.

Pour aller plus loin

