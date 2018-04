Nous vous proposons un reportage sur une grande entreprise publique, une entreprise de proximité pour tous les Français et qui est en cours de mutation. Depuis le premier mars 2010, La Poste n’est plus un établissement public, mais une Société anonyme qui a engrangé l’an dernier plus de 850 millions de profit.

Boîte aux lettres à Deauville © AFP / Gilles Targat

La branche « courrier-colis » compte encore pour 46% du chiffre d’affaires, alors qu’elle emploie 54% des quelque 250 000 agents, mais cette activité historique est en baisse constante (moins 18% entre 2013 et 2016).

Au nom de l’adaptation au monde nouveau, on demande de plus en plus de polyvalence aux agents, sans qu’ils en comprennent vraiment l’utilité, en dehors d’une course à la productivité.

Et du coup, la mutation se fait parfois dans la douleur : à Rennes, les postiers sont en grève depuis plus de trois mois…

Entreprise publique en mutation, ouverture à la concurrence, modification du statut des agents, à l’heure ou la SNCF traverse ce qui est un peu plus qu’une zone de turbulences, l’évolution de La Poste résonne naturellement aux oreilles des Français attachés à leurs services publics.

La Poste, le profit au pied de la lettre, c’était un reportage de Nasser Madji. Prise de son, Alexandre Abergel et Marcos Darras. Mixage, Valentin Azan. Réalisation, Stéphane Cosme assisté d’Elise Amchin.

Pour aller plus loin

Le livre de Nadège Vezinat (PUF) Les métamorphoses de la Poste

Sur le site des « Echos », article du 25 janvier 2018, « Une prise de contrôle de La Poste par la CDC : un chemin semé d’embûches »

Sur le site de la direction générale des entreprises, le projet de contrat d’entreprise Etat-La Poste 2018-2022

Sur le site Persée, article de Benoît Oger « Les mutations de La Poste de 1792 à 1990, entre ruptures et continuités »

Sur le site du « Monde », vidéo de 6’30 du 19 avril 2020, « Philippe Wahl : La Poste sera en 2020 la première entreprise de proximité humaine du pays »