Chlordécone. Le nom d'un un insecticide utilisé jusqu’en 1993 aux Antilles. Encore 25 ans après, ce nom résonne comme une menace sanitaire d’ampleur. Une étude de Santé publique France indique que 95% des Guadeloupéens, 92% des Martiniquais sont contaminés.

Bananeraie en Guadeloupe © Radio France / Thibault Lefevre

À cause du chlordécone, cet insecticide miracle utilisé pour éradiquer le charançon du bananier, les sols et les rivières sont pollués pour plusieurs centaines d’années. Parallèlement, on observe une sur représentation statistique de certains cancers. Des aliments sont impropres à la consommation. Et parmi les 800 000 habitants nombreux sont ceux qui n’ont même plus confiance en l’eau qui coule de leurs robinets.

Pourtant, sans le ou la Chlordécone (selon qu’on parle du produit ou de sa molécule) le développement économique des Antilles françaises aurait été différent. Mais voilà, depuis les années 70, on connaissait les risques liés à l’utilisation de ce produit. Banni aux États-Unis dès cette époque après le constat d'une explosion du nombre de maladies neurologiques chez les ouvriers de l'usine de production de Hopewell en Vriginie, il faut attendre 1990 pour que la loi française en interdise l’usage… sauf aux Antilles, où les agriculteurs obtiennent une dérogation pour l’utiliser jusqu’en 1993. Trois années d’exposition supplémentaire. Et des effets encore sensibles pour la population.

Chlordécone, le poison des Antilles, c’est un reportage de Thibault Lefevre. Prise de son, Stéphane Beaufils. Réalisation Violaine Ballet assistée de Stéphane Cosme.

