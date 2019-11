View this post on Instagram

C'était ce matin. Son berceau était posé sous un arbre à karité, à l'ombre, on sentait presque la brise, alors que tout autour la chaleur de midi avait transformé l'air en poisse. Elle dormait comme ça, les bras ouverts, paisible. On etait au milieu des champs. Il n'y avait pas de bruit, juste les crickets dans les herbes folles et les oiseaux. Alors je je me suis demandée si elle ressentait l'émotion contenue qui hachait les phrases de sa grand mère, juste à côté. La femme racontait les hommes venus au village, pénétrant dans l'école, faisant fuir les instituteurs. Les massacres dans les villages voisins, à l'aube. Les hommes tués, les jeunes embarqués. La peur, la terreur. Le depart, précipité. Tout laisser, la maison, les semences, le bétail dans la brousse, fuir et trouver abri ici, en s'appuyant sur la solidarité de la famille. 35 comme eux à accueillir, quand on a déjà rien ou presque. La petite fille dormait. Poings fermés. Alors la femme l'a regardée, elle a souri brièvement, avait de se retourner vers nous. "Cela fera 21 jours, ce matin, qu'ils sont venus tuer mes deux frères. Je n'ai même pas pu pleurer sur leurs corps". #burkina #reportage #enfant #baby @radiofrance