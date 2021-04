Interception vous emmène au Vanuatu. C’est un archipel de 83 îles à quelques centaines de kilomètres de la Nouvelle Calédonie, qui jusqu’en 1980 s’appelait les Nouvelles Hébrides et était administré conjointement par la France et la Grande Bretagne.

Le volcan Yassur sur l'île de Tanna menacée par la montée des eaux © Akli Aït Abdallah

Lagons enchanteurs, paysages sublimes et population hospitalière, le Vanuatu possède à priori tous les atouts d’un paradis sur terre. En réalité, quelques milliers des 300 000 habitants du Vanuatu possèdent le triste privilège d’avoir été reconnus "premier réfugiés climatiques de l’histoire" par l’ONU.

Car l’archipel est la proie des cyclones, des éruptions volcaniques, des tsunamis, et plus récemment de la montée des eaux due au réchauffement climatique.

Notre confrère de Radio Canada Akli Aït Abdallah, plusieurs fois lauréat du grand prix du reportage des Médias francophones publics, est parti à la découverte de ce territoire, où la coutume n’empêche pas la prise de conscience du péril climatique qui nous menace tous.

Vanuatu, le pays qui se tient debout, c’était un reportage d’Ali Aït Abdallah, déjà diffusé sur Radio Canada le 28 mars dernier. À retrouver sur notre site franceinter.fr bien sûr, mais aussi, en version enrichie, sur le site radio-canada.ca.

La prise de son et la réalisation au Vanuatu sont signées Sébastien Heppel et Michel Montreuil, la réalisation et le mixage à Montréal, Daniel Martineau et Michel Caron. Adaptation à Paris, Hélène Bizieau pour la réalisation et Sébastien Royer au mixage. Documentation, Sabine Bonamy.

Pour aller plus loin

Émission "Désautel le dimanche", Radio Canada, 29/03/2021

Récit numérique, Radio Canada, son immersif

“Vanuatu : l'éruption du volcan Manaro Voui fait fuir des milliers de personnes”, Le Nouvelliste, 26/09/2017

“Top 15 des volcans les plus dangereux : le Yasur, volcan actif de l'île de Tanna, au Vanuatu”, Futura Sciences

“Réchauffement climatique : le Vanuatu, pays le plus dangereux au monde”, Yohan Demeure, Science Post, 19/06/2017

“Climat - Le Vanuatu, pays le plus dangereux du monde”, Greenpeace, 07/06/2017

“L'archipel du Vanuatu, terrible effigie de l'urgence climatique”, Arte Info, 16/03/2015

Programme de Prévention des Risques liés aux Catastrophes Naturelles (ACP-UE NDRR) - Amélioration de la résilience au changement climatique et aux risques naturels à Vanuatu

Le risque volcanique au Vanuatu, C. Robin et M. Monzier, 1994

Programmation musicale