Les massifs montagneux, comme les banquises, sont devenus des témoins des ravages du réchauffement climatique. On s’alarme depuis longtemps déjà de la disparition de certains glaciers alpins, on évoque moins souvent les écroulements dont la fréquence augmente et qui modifient les paysages.

Les Drus au printemps 2019 © Radio France / Géraldine Hallot

La saison de la pratique de l’alpinisme est en train d’évoluer : les étés sont de plus en plus dangereux et certains passages ne sont plus accessibles en sécurité qu’au printemps. En montagne, les variations de température ont plus d’amplitude qu’ailleurs : en 83 ans seulement, la température a augmenté de 2,1 degrés sur les hauteurs de Chamonix.

Écroulements ou éboulements, les chutes de pierres causent de plus en plus d’accidents dans un milieu où paradoxalement, la fréquentation augmente. En trente ans, dans le seul Couloir du goûter, voie d’accès « normale » au Mont Blanc, on a recensé une centaine de morts. C’est l’une des voies d’alpinisme les plus fréquentées du monde, 17 000 personnes y passent chaque année.

« Nos montagnes fondent et s’effondrent », c’était un reportage de Géraldine Hallot, diffusé une première fois le 16 juin dernier. Prise de son Jean-André Giannichini, mixage Benjamin Orgeret. Réalisation Violaine Ballet assistée de Mahaut Debutler. Documentation, Sabine Bonamy.

