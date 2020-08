Toutes les personnes en âge d’avoir des souvenirs garderont évidemment cette année 2020 dans leur mémoire. La pandémie qui a frappé l’humanité a bouleversé tellement de nos habitudes et de nos certitudes, que c’est devenu un lieu commun de dire qu’il y aura un avant et un après CoVid.

Retrouvailles familiales autour d'un baptême républicain dans la Drôme © Radio France / Vanessa Descouraux

Après le déconfinement du mois de mai, nous venons donc de vivre le premier été du supposé « monde d’après ». Ce sont plusieurs cartes postales de cet été que Vanessa Descouraux vous propose d’écouter. Aux quatre coins du pays, elle est allée à la rencontre de Français d’horizons très divers qui lui ont confié leurs perceptions de la crise.

Certains ont décidé de changer de vie… d’autres se demandent comment reprendre le cours de leur vie. Certains sont en quête de sens, d’autres, tout simplement, cherchent à reprendre le fil de leurs existences. Certains vont perdre leur emploi, d’autres essaient encore de sauver leur entreprise.

Et tous, même ceux qui n’ont pas été directement frappés par la maladie, ont été marqués dans leur vie quotidienne : remplir un formulaire pour aller chercher le pain, porter un masque, s’interdire tout contact avec des proches adorés, autant d’obligations auxquelles, il y a seulement quelques mois, personne n’imaginait devoir se soumettre.

Pour les enfants aussi, cette période a été traumatisante. Ils ont appris que, sans rien faire de mal, ils pouvaient représenter un danger pour leurs parents et grand parents. Ils ont vu leurs écoles fermer, ils ont vu leurs parents contraints de rester à la maison ou de partir travailler avec la peur au ventre. Et leur été s’en est trouvé chamboulé, après une période de confinement le plus souvent difficile à vivre, notamment pour les moins favorisés.

"Un été si particulier", c’est un reportage de Vanessa Descouraux. Prise de son, François Rivalan. Réalisation, Violaine Ballet assistée de Martine Meyssonnier. Mixage Benjamin Vignal.

