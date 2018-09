#MeToo un an après : quelles conséquences et quels changements dans le cinéma français ?

Harvey Weinstein se rendant dans le bureau de la police de New York le 25 mai 2018 © AFP / KEVIN HAGEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C'était il y a presque un an. Le 5 octobre 2017, la presse américaine révélait l'affaire Weinstein. Le producteur tout puissant qui a longtemps fait et défait les carrières à Hollywood était accusé d'avoir abusé de dizaines d'actrices et de les avoir payées en échange de leur silence.

Le New York Times puis le New Yorker recueillent des témoignages nominatifs et circonstanciés.

Harvey Weinstein est licencié, banni d'Hollywood, de Cannes et de tous ses anciens royaumes.

Cette affaire a dépassé le seul cadre du cinéma américain. Partout, la parole des femmes se libère. Elles témoignent sous la bannière "Balance ton porc" et "MeToo". En France, le milieu du cinéma est longtemps resté muet. Peu d'actrices prennent la parole. Au contraire, Catherine Deneuve et d'autres femmes signent une tribune pour défendre la "liberté d'importuner". Certaines toutefois ont témoigné contre Weinstein, comme Emma De Caunes et Judith Godrèche.

Certaines, grâce à MeToo, ont le courage de révéler d'anciennes histoires restées enfouies jusqu'ici. C'est le cas de Véronique Ataly, agressée ou humiliée à plusieurs reprises, sur divers tournages.

Alors qu'à Hollywood, les têtes tombent les unes après les autres, peu de faits actuels sont dénoncés publiquement en France contre des hommes de cinéma en activité.

Pour Interception, Sand Van Roy, jeune comédienne ayant porté plainte pour viols en mai dernier contre Luc Besson s'exprime. Sand Van Roy a joué dans Taxi 5 produit par Luc Besson, et dans Valerian, réalisé par Luc Besson. Luc Besson, lui, nie ses accusations et se dit à la disposition de la justice. L'avocat du cinéaste, Me Marembert, n'a pas répondu à nos demandes d'interviews.

Témoignent dans cette émission :

Sand Van Roy, comédienne

comédienne Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate

avocate Véronique Ataly, comédienne et membre du comité H/F Ile de France

comédienne et membre du comité H/F Ile de France Bruno Barde , directeur du festival du film américain de Deauville

, directeur du festival du film américain de Deauville Angéline Barth , secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle

, secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle Dominique Besnéhard , producteur

, producteur Antoine De Caunes, producteur sur France Inter et cinéaste

producteur sur France Inter et cinéaste Stéphane Foenkinos, réalisateur

réalisateur Catherine Piffaretti , comédienne membre de l'AAFA (Acteurs, actrices de France associés) et de la commission "Tunnel de la comédienne de 50 ans".

, comédienne membre de l'AAFA (Acteurs, actrices de France associés) et de la commission "Tunnel de la comédienne de 50 ans". Mathilde et Lola, jeune comédiennes élèves de première année du cours Florent

Pour aller plus loin

► L'AAFA, (Acteurs, actrices de France associés)

► L'envers du décor , le tumblr de la CGT Spectacles

► Comité H/F Ile-de-France, pour l'égalité femmes-hommes dans les différents milieux culturels.

► Le financement du cinéma, dans le cadre de l'égalité femmes-hommes

► Le Lab “Femmes de Cinéma”, créé depuis cette année par le Festival des Arcs, la Fondation Sisley, la magazine Elle et l’association “le Deuxième regard” a annoncé les chiffres de son étude 2017. Ils sont explicites : en moyenne, plus de 18 pays sur les 30 ciblés comptent moins de 20% de réalisatrices en 2016.

L'impossible Metoo du cinéma français, c’est un reportage de Valérie Cantié et Christine Siméone.

Prise de son : Marcos Darras, Gilles Galinaro, Laurent Lucas.

Réalisation : Violaine Ballet assistée de Stéphane Cosme.