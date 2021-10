La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique, la CIASE, rendra son rapport le 5 octobre. Elle est chargée de faire la lumière sur les agressions sexuelles sur mineurs depuis 1950.

Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France à Lourdes en mars 2021 © AFP / Hans Lucas

"L'Eglise est capable d'avoir de belles paroles et de beaux gestes par rapport aux personnes pauvres. Par rapport à des personnes handicapées ou qui viennent d'ailleurs. Pour l'instant, elle a encore bien du mal à avoir une réelle fraternité par rapport aux personnes qu'elle a écrasées".

Cet homme qui parle d'une voix remplie d'émotion des décennies après les faits, a été abusé par un prêtre quand il est était jeune. Ils sont des milliers dans ce cas en France, d'après la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique.

La CIASE rendra ses conclusions tant attendues ce mardi 5 octobre. Créée en 2018 après la révélation de plusieurs scandales, elle a été mandatée par la Conférence des Evêques de France, pour recenser toutes les victimes d'actes pédo-criminels au sein de de l'Eglise depuis 1950.

Plus de 3000 victimes ont témoigné.

A 48h de la publication de ce rapport, nous nous pencherons dans cette émission sur ce mouvement de libération de la parole. Comment recueillir ces mots longtemps retenus ?

Est-ce que témoigner peut aider à se réparer ?

"On propose une écoute. On propose ensuite une thérapie", explique Wayne Bodkin, diacre et psychothérapeute à Montpellier, où une cellule d'écoute a été ouverte en 2016. "On fait un travail sur la culpabilité. Parce que beaucoup de victimes pensent qu'elles sont en partie responsables"

Nous nous intéresserons aussi à un aspect moins médiatisé : le suivi des hommes d'Eglise auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs. Comment les traiter et comment les mettre hors d'état de nuire ? Quelles conséquences canoniques et judiciaires encourent-ils ?

"Quoiqu'il arrive, il faut signaler les faits au procureur", explique Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, en charge du suivi des affaires d'abus sexuels au diocèse de Paris. "Trop souvent on a entendu "mais de toutes façons c'est prescrit". Non, il ne nous appartient pas de dire que les choses sont prescrites. Cela n'appartient qu'au procureur."

Enfin nous avons pu nous rendre au séminaire d'Orléans, à la rencontre d'aspirants prêtres.

Nous nous demanderons comment détecter les déviances et prévenir la pédo-criminalité.

"Abus sexuels dans l'Eglise : le clergé face à son passé", c'est un reportage de Jérôme Jadot avec Jérémy Thuil, Benjamin Thuau, Yves le Hors et Lucien Lefebvre.

Jérôme Chélius a réalisé ce reportage, assisté de Martine Meyssonnier.

Mixage : Philippe Thibault.

Documentation : Eléonore Lanoe.

