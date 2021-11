Depuis le début de l'année, 29 personnes sont mortes dans des règlements de compte liés au trafic de drogue qui gangrène la vie des habitants de ces quartiers. Interception a voulu savoir quel était l'impact du deal dans la vie de monsieur tout le monde.

Le trafic de drogue est solidement ancré dans les quartiers nord de Marseille. Ici la cité des oliviers. © AFP / CLEMENT MAHOUDEAU

A Marseille, il y a des périodes où tout semble incontrôlable. Comme ces quatre jours du mois d'août dernier qui ont vu quatre morts dans des violences inhérentes au trafic de drogue.

L'économie du deal est solidement ancrée dans ces quartiers nord, ce sont les plus abandonnés de la deuxième ville de France. Dans ces arrondissements, le chômage touche un quart de la population dit l’INSEE, Pour les jeunes, c’est encore bien plus selon les riverains. Ils rejoignent les dealers pour se faire de l'argent facile et rapide, pour "vivre comme un roi" comme témoigne Karim dans ce reportage.

Le quartier de la Busserine compte environ 4 000 habitants. © Radio France / Géraldine Hallot

Selon le quotidien local la Provence, il y aurait dans la seule ville de Marseille 156 points de vente, 220 sur tout le département des bouches du Rhône. C’est deux fois plus que de bureaux de poste.

C’est dire l'emprise des trafiquants de drogue, mais aussi le délabrement des infrastructures dans la cité phocéenne.

En septembre, Emmanuel Macron est venu sur place en septembre présenter le plan “Marseille en grand”, l’état devrait y participer à hauteur d’un milliard et demi d’euros, hors rénovation des écoles qui nécessite autant.

Pour comprendre la vie des habitants dans ces quartiers sous la coupe des dealers, Interception s'est rendu dans deux quartiers des 14è et 15è arrondissement La Busserine et le Castellas, où la vie normale côtoie l’invraisemblable.

Reportage : Géraldine Hallot

Prise de sons : Laurent Macchietti

Réalisation : Charles de Cilia assisté de Martine Meyssonnier

Mixage : Dhofar Guerid

