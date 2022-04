C'est un phénomène pourtant fréquent : on estime entre 10 et 15% les grossesses qui s'arrêtent spontanément dans les trois premiers mois. Le sujet est encore tabou alors qu'un tel événement peut s'avérer très éprouvant pour beaucoup de femmes et de couples.

La "fausse couche" précoce, un sujet généralement minimisé par les professionnels comme par les proches © AFP / Philippe Huguen

On appelle ça communément une "fausse couche précoce". La dénomination même pose problème. Car rien n’est faux dans une fausse couche, c’est au contraire très réel, très concret.

On parlera plutôt d’arrêt naturel d’une grossesse, de grossesse arrêtée, ou de perte de grossesse.

Mais quel que soit le terme utilisé, c’est encore à notre époque un sujet tabou qui isole et culpabilise…

Le silence entoure souvent cet évènement qui n’a pourtant rien d’anodin. Il entraine souvent beaucoup de tristesse, de colère parfois, et même de peur pour la grossesse suivante. C’est pour beaucoup de femmes et de couples un épisode qui peut s’avérer très éprouvant, aux conséquences physiques et psychologiques.

Le sujet est en général minimisé, y compris par les proches.

On commence à peine à se questionner sur notre rapport individuel et collectif à cet événement. Et à s’interroger sur une véritable prise en charge adaptée.

« Fausses couches précoces, vraie souffrance » un reportage d’Amélie Tulet. A la prise de son Virginie Lorda et Stéphane Foulon. Réalisation Charles de Cillia. Assistée de Martine Meyssonnier. Mixage Guillaume Roux. Documentation Christine Anzano et Sabine Bonamy.

