Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les représentants du G.P.R.A., le Gouvernement provisoire de la République algérienne et ceux du gouvernement français signaient les accords d’Évian. Un cessez-le-feu entrait en vigueur le lendemain.

L'Hôtel du Parc (aujourd'hui résidence privée) où ont été négociés et signés les accords d'Évian le 18 mars 1962 © AFP / Jean-Philippe Ksiazek

Les violences vont continuer plusieurs mois après la signature de ces accords, à l’encontre des pieds-noirs et des harkis notamment, perpétrées par certains groupes armés algériens et par l’OAS, Organisation Armée Secrète qui souhaitait le maintien de « L’Algérie française ».

C’est une partie de l’Histoire qui a longtemps fracturé la société. Et que les acteurs toujours en vie ont encore du mal à évoquer.

Les autorités ont longtemps récusé le terme même de « Guerre d’Algérie ». Pendant les hostilités le terme officiel était « Les évènements d’Algérie ». Ce n’est qu’en juin 1999, que l’Assemble Nationale adopté le projet de loi reconnaissant que ces évènements étaient bien une guerre.

En septembre dernier, Emmanuel Macron a demandé pardon aux harkis, ces supplétifs de l’armée française abandonnés au lendemain des accords d’Évian. En décembre, répondant partiellement à une demande des historiens, il a facilité l’accès aux archives classées « Défense nationale ».

Petit à petit, la France commence donc à regarder cette période de son histoire. Mais pour enfin réparer les fractures de la société, c’est sans doute dès l’école, qu’il faut travailler, afin d’enseigner cette période sans occulter aucune des facettes de l’histoire.

Pour aller plus loin

