C’est une formation exigeante et technique. Avec une somme considérable de connaissances à acquérir. Pour un métier qui a même son vocabulaire-propre vous l’entendrez. Et surtout qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, c’est le métier de conducteur de train.

Cours de conduite en simulateur © Radio France / Raphaël Ebenstein

Ils sont 13.500 en France. Ils transportent chaque jour 5 millions de passagers, dont 3 millions et demi en Ile-de-France. La SNCF en forme chaque année entre 500 et 1000 en fonction des besoins. Ils apprennent la sécurité. Ils apprennent la ponctualité. Et à faire face à tous les incidents possibles et imaginables : défaut de freinage, perte de puissance, panne informatique, ou encore le déclenchement d’un signal d’alarme.

Il faut 6 mois à un an pour former un conducteur de train, sur les lignes régionales, nationales ou de fret. Et il faut 10 ans d’expérience et 3 mois de formation supplémentaire pour espérer prendre les commandes d’un TGV. Le poste le plus prestigieux, une sorte d’accomplissement pour ces conducteurs. Dans un train à grande vitesse, à 300km/h, la vision humaine ne permet pas d'enregistrer une signalisation en bord de voie. A 300 Km/h, l’erreur est interdite.

Les élèves conducteurs alternent la mise en pratique avec des cours plus scolaires. Ils s’exercent en cabine de train, mais aussi, car il faut bien en passer par là, en salle de classe pour la théorie, ou sur simulateur capables de reproduire la plupart des cabines de conduite des trains en circulation sur nos voies,.

La SNCF a 8 centres de formation en France.

Après la théorie en salle de classe, les élèves conducteurs, avant de se retrouver aux commandes d’un train, s’exercent sur des simulateurs. Ce sont de vastes cabines plongées dans la pénombre, avec un grand écran sur lequel défile le paysage, et de part et d’autre, une multitude d’écrans de contrôle, et de manettes qui reproduisent au mieux l’intérieur d’un poste de conduite.

« À l’école des conducteurs de train », c’est un reportage de Raphaël Ebenstein, avec une prise de son d’Hélène Langlois. Réalisation Jérôme Chelius, assisté de Martine Meyssonnier. Mixage Claude Niort.

Pour aller plus loin

Formation conducteur de train, Futur en train

Conducteur/trice de train, ONISEP

Vidéo « Comment conduire un train »

Vidéo YouTube « Dans les coulisses de la formation des conducteurs de train », France 3 Centre-Val de Loire

Comment conduit-on un train ?, Alstom

Dur dur de conduire un train, RTBF