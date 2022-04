Les électeurs ont tranché il y a une semaine : comme il y a 5 ans, ils ont décidé de porter au second tour de l’élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Vue aérienne du quartier du Sanitas à Tours, où les électeurs ont le sentiment que leurs problèmes sont absents du débat présidentiel © Maxppp / Gérard Proust

La campagne a sans surprise été animée par les débats sur l’immigration, le pouvoir d’achat, la sécurité et, contexte oblige, sur la politique internationale.

Pourtant après la publication du rapport du GIEC, les questions d’environnement n’ont été que peu traitées sur le fond.

Autre quasi absente de la campagne, la cohésion sociale. Les problèmes de logement et de « vivre ensemble » comme on dit maintenant.

Certains politologues voient dans cet effacement l’une des raisons de l’abstention massive (26,3% des électeurs et plus de 40% des 18/35 ans ne se sont pas déplacés !).

C’est pourquoi, Vanessa Descouraux et Manuel Ruffez ont posé leurs micros, l’une à Tours, dans un quartier qui compte 93% de logement sociaux, et l’autre à Marseille, étape du « Relais jeunes », un tour de France de militants écologistes. Dans ce reportage, on va les retrouver alternativement à partir du premier tour de l’élection.

« Présidentielle, climat et justice sociale, les oubliés du premier tour» c’était un reportage de Vanessa Descouraux et Manuel Ruffez. Prise de son, Fabien Gosset.

Réalisation, Jérôme Chelius, mixage Olivier Dupré. Documentation, Éléonore Lanoë.

