Depuis l’Antiquité, les médecins connaissent le diabète. Mais c’est il y a cent ans, en 1922 à Toronto, qu’une équipe pluridisciplinaire composée de John Mac Leod, Frédérick Banting et Charles Best découvrent l’insuline. Une révolution pour les malades.

Injection d'insuline sous contrôle de glycémie via un téléphone mobile © Getty / Arthur Debat

Depuis l’Antiquité, les médecins connaissent le diabète. Mais ils ne savent le soigner que depuis un siècle. A la fin du XIXème, on avait compris que le pancréas jouait un rôle dans l’apparition de la maladie. Mais c’est en 1922, à Toronto, qu’une équipe pluridisciplinaire composée de John Mac Leod, Frédérick Banting et Charles Best découvrent l’insuline, cette hormone secrétée naturellement par le pancréas mais pas par celui des diabétiques.

Cette découverte capitale pour l’humanité, sera récompensée dès l’année suivante par le prix Nobel de médecine.

La maladie, ce diabète de type 1 constamment mortelle, devenait « soignable » grâce aux travaux de ces médecins pionniers.

Depuis un siècle, la recherche a naturellement progressé. Et la technologie avec elle. Les patients doivent toujours s’injecter de l’insuline quotidiennement, mais ils peuvent suivre leur glycémie en temps réel, et de petites pompes leur permettent s’ils le souhaitent, d’éviter les piqures qu’ils devaient se faire eux-même.

Le diabète insulino-dépendant touche près de 200 000 personnes en France. L’âge médian du diagnostic de la maladie est de 8 ans. Et le nombre de diagnostics augmente, pour des raisons encore incertaines, de 4% par an.

D’où la nécessité d’apprendre très vite à ces jeunes enfants comment « vivre avec » leur maladie.

« Diabète, sauvés mais pas (encore) guéris », c’était un reportage de Véronique Julia. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Dhofar Guerrid. Réalisation, Charles de Cillia assisté de Martine Meyssonnier. Documentation, Éléonore Lanoë. Documentation musicale, Romain Couturier.

