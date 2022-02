Selon une mission d'information du Sénat, entre 800 000 et un million d'élèves seraient victimes chaque année de harcèlement scolaire. La formation des équipes pédagogiques et la sensibilisation des élèves sont des pistes pour endiguer ce fléau.

Chaque année scolaire, les enfants victimes de harcèlement à l'école seraient entre 800 000 et un million. © AFP / Crédit Xose Bouzas / Hans Lucas

Un dimanche d’octobre dernier à Mulhouse, la douleur de la mère de Dinah bouleverse les 1 400 personnes venues assister à une marche blanche, en hommage à l’adolescente. Dinah Dinah, 14 ans, a été retrouvée pendue quelques jours plus tôt au domicile familial. Selon ses proches, des collégiennes qu’elles côtoyaient à l’école, l’auraient harcelé à coups d'insultes racistes et homophobes. Dinah avait révélé son homosexualité. Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête.

Chaque année, entre 800 000 et un million d’enfants sont victimes de harcèlement.

Dans la litanie des chiffres qui font froid dans le dos, un autre retient l'attention : un collégien sur 4 a été victime de cyberharcèlement. Car si la violence scolaire a toujours existé, le fléau est démultiplié par les réseaux sociaux, aussi indispensables pour les enfants qu’ils peuvent être parfois destructeurs.

Il existe des plateformes d’écoute pour les victimes et les témoins avec deux numéros verts et gratuits : le 30 20 et le 30 18.

Une association a dénombré 20 suicides l’an passé lié à des faits de harcèlement scolaire.

La communauté éducative aujourd’hui semble plus sensibilisée, mais réclame d’être mieux formée, Pour endiguer ce malheur dans les écoles et “faire échec au harcèlement scolaire”.

Depuis la rentrée passée, le programme de l’Education Nationale, appelé programme Phare, a été généralisé dans les collèges et écoles. Ce plan de lutte contre le harcèlement scolaire se veut complet : formation, prévention et traitement des certaines situations qui peuvent dégénérer. Pour l’équipe éducative, cela implique qu’au moins 5 personnes, pas forcément des enseignants, mais aussi des médecins scolaires ou CPE, soient formées pour détecter ces situations.

Les élèves aussi ont tout logiquement dans leur place dans ce dispositif. Sur la base du volontariat, certains peuvent se voir désigner "ambassadeur non-harcèlement", ils sont là pour repérer, écouter, orienter.

C’est un reportage de Yann Gallic avec Virigine Lorda et Eric Audra à la prise de sons.

Réalisation : Jérome Chélius, assisté de Martine Meyssonnier

Mixage : Philippe Thibault

POUR ALLER PLUS LOIN :

Sur le site du ministère de l’Education nationale, dossier “Le harcèlement, c’est quoi ?”

Parler du harcèlement à votre enfant, sur le site de l’UNICEF

Le site “Harcèlement et brimades entre élèves”

Dossier, vidéos et plateforme de témoignages afin de sensibiliser le jeune public, d'aider les parents et enseignants à mieux comprendre le harcèlement à l’école, sur Lumni