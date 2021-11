Éco anxiété, le terme a émergé il y a quelques années à peine. Pour la médecine, il ne s’agit pas d’une pathologie. Les éco-anxieux n’en souffrent pas moins d’un véritable mal être qui peut aller jusqu’à la dépression.

Manifestation pour le climat à Paris le 6 novembre 2021 © Radio France / Vanessa Descouraux

Ils sont globalement saisis d’inquiétude devant la dégradation de notre planète et pensent que les chances d’inverser la tendance sont de plus en plus faibles.

Cette prise de conscience se traduit de façons diverses : militantisme bien sûr, en valorisant les actions de protestation contre l’inaction des gouvernements, ou encore, changements de vie, allant jusqu’à la remise en cause de leurs modes de pensée et de fonctionnement.

Les évènements tels que la publication d’un rapport du GIEC, une COP, ou une catastrophe climatique suscitent chez les psychologues souvent peu ou pas préparés, des pics de consultations.

Et si toutes les catégories d’âge sont affectées, les jeunes sont particulièrement touchés : une étude mondiale pour le compte de l’ONG Avaaz, révèle que les trois quarts d’entre eux sont effrayés par le futur. Un sur deux juge que la sécurité de sa famille est menacée et quatre sur dix pensent ne jamais avoir d’enfants.

Ils cumulent un sentiment d’impuissance avec l’impression d’avoir été trahis par les générations précédentes.

« Éco-anxieux, ultra-lucides ? », c’est un reportage de Vanessa Descouraux. Réalisation Jérôme Chelius assisté de Martine Meyssonnier. Mixage Pierre Henry.

Documentation, Sabine Bonamy. Documentation sonore, Caroline Chaussé. Documentation musicale, Romain Couturier.

