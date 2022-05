Créée en 2014, cette compétition réunit des soldats ou des vétérans blessés ou handicapés. La cinquième édition, repoussée pour cause de Covid, s'est tenue aux Pays-Bas. Ici, plus que les titres, c'est la reconstruction de ces femmes et hommes par le sport qui est la vraie performance.

Après avoir servi leur pays avec les armes, ces militaires aujourd'hui blessés ou handicapés le représentent à travers le sport lors des Invictus Games. © / KOEN VAN WEEL / ANP MAG

"Le médecin m'avait tu ne pourras jamais courir à nouveau. Mais dans ma tête, aujourd'hui je me dis t'as vu docteur, j'ai réussi. Je suis si content". La joie de Sébastien, c’est celle de pouvoir courir, de retrouver le goût du dépassement de soi après avoir été victime d’un AVC.

Sébastien était alors un jeune gendarme quand une attaque cérébrale a bouleversé sa vie, d’homme, de militaire, de sportif. Plus de 20 ans après, Sébastien s’est retrouvé dans un stade, portant le maillot tricolore. Il a représenté la France aux “Invictus Games”, c’est le nom de l’équivalent des Jeux Paralympiques ouverts aux militaires, aux personnels civils de la Défense handicapés après une blessure ou une maladie.

La délégation française est repartie de la Haye avec 14 médailles. © Radio France / Jérôme Val

La cinquième édition ces Invictus Games s'est tenue en avril à la Haye, aux Pays-Bas. Comme pour les précédentes éditions, la cérémonie d’ouverture était présidée par le fondateur de ces Jeux : le prince Harry. Le petit fils de la Reine d’Angleterre a servi l’armée britannique en Afghanistan. A travers cette initiative, il entend nous inviter à suivre l’exemple de résilience de ces vétérans.

Le rameur est une épreuve propre aux Invictus Games. A la force des bras, les concurrents doivent parcourir la plus grande distance sur une ou quatre minutes. © Radio France / Jérome Val

Cette édition a réuni 500 compétiteurs, ils venaient de 19 pays dont l'Ukraine, acclamée à la cérémonie d'ouverture. La France y a envoyé une vingtaine d'athlètes.

Contrairement aux pays anglo-saxons, la reconstruction des soldats blessés par le sport est une dimension de la prise en charge qui a tardé à émerger en France. Le plan du ministère des Armées n’a vu le jour qu’en 2014. L'an passé, 400 militaires blessés ont été pris en charge par les programmes sportifs du ministère. Quand ils ont été lancés, il y a moins de 10 ans seulement, ils n’étaient que quelques dizaines à bénéficier de ces dispositifs.

