Il y a 11 ans, dans la foulée des « printemps arabes » la Syrie était le théâtre de manifestations, le plus souvent pacifiques. La jeunesse syrienne défilait pour réclamer plus de démocratie dirigé par le clan Assad depuis la prise du pouvoir en 1970 par Hafez, père du président actuel Bachar.

Manifestation à Idlib, le 15 mars à l'occasion du onzième anniversaire de la révolution © Ali Hadj Suleiman

Ces manifestations ont été réprimées avec une telle violence, qu’une guerre civile a éclaté. Elle n’est toujours pas terminée. Les forces régulières syriennes, appuyées par l’armée russe et les milices chiites iraniennes s’opposent à des groupes rebelles et des groupes islamistes. En 2013, l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Damas contre les zones rebelles a été clairement documentée. Mais malgré les annonces répétées (notamment par l’Américain Obama) que leur usage constituerait une « ligne rouge », aucune nation ne s’est engagée dans le conflit.

Au Nord-ouest du pays, Idlib est le dernier réduit de l’opposition syrienne. Pour entrer dans cette province, il faut obtenir une autorisation de la Turquie, seule autorité officielle qui contrôle la frontière. Une autorisation très difficile à obtenir y compris pour les journalistes.

Depuis le début de la guerre, près de 6 millions de Syriens, soit le quart de la population d’avant le conflit, ont fui le pays. La Turquie en a recueilli plus de trois millions et n’entend pas en recevoir davantage. Près de 7 millions de personnes se sont vues contraintes à l’exil à intérieur de leur propre pays pour fuir le régime de Damas. Des familles entières déplacées à plusieurs reprises. Pour des millions de syriens la province d’Idlib collée à la frontière turque est aujourd’hui le dernier refuge.

« Syrie, la jeunesse confisquée des habitants d’Idlib », c’était un reportage de Céline Martelet avec la collaboration d’Hussam Hammoud. Réalisation, Jérôme Chelius assisté de Martine Meyssonnier. Mixage, Pierre Henry. Documentation, Éléonoe Lanoë.

