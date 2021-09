Ce dimanche, les Allemands sont appelés aux urnes pour des élections fédérales capitales : il s’agit de tourner la page des 16 années de mandat d’Angela Merkel.

Le Landtag, parlement du Bade-Würtemberg © Radio France / Ludovic Piedtenu

Les sondages ont fluctué depuis le début de la campagne, et cette incertitude est annonciatrice de longues tractations après le scrutin pour former un gouvernement de coalition. Sont en lice, le conservateur Armin Laschet, le social-démocrate Olaf Scholz et l’écologiste Annalena Baerbock. L’un des trois arrivera en tête, la question est de savoir avec qui il pourra gouverner.

Et pour la première fois sans doute, les écologistes, les Grünen, seront, au niveau du pays, au minimum, les « faiseurs de roi ». La juriste Annalena Baerbock n’est plus en tête des sondages, mais les verts font désormais figure d’alternative crédible pour gouverner le pays.

De fait, ils ont pris la tête à la surprise générale il y a juste 10 ans du Land de Bade-Wurtemberg. Ce qui est d’autant plus étonnant que cette région du Sud-ouest, la troisième du pays pour l’économie, abrite une très forte industrie automobile (500 000 emplois en comptant les sous-traitants de Porsche et Mercedes).

Le modèle de gestion du Président local vert Winfried Kretschmann semble satisfaire les électeurs qui l’ont reconduit lors du dernier scrutin régional en mars.

Ce modèle est caractérisé par un art du compromis qui irrite les Verts les plus radicaux, et les jeunes engagés dans les très populaires manifestations du mouvementFridays for future, mais qui lui a permis de devenir un interlocuteur valable pour la puissante industrie locale. Winfried Kretschman incarne donc le mode de gouvernance qui pourrait un jour se mettre en place dans toute l’Allemagne.

C’est dans son fief, à Stuttgart, que commence ce reportage de Ludovic Piedtenu.

