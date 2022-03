En apparence, ce sont deux mondes que tout oppose. Ces juifs ultra-orthodoxes, qu’on appelle les Haredim, littéralement ceux qui craignent Dieu. Et l’univers des nouvelles technologies, fer de lance de l’économie Israélienne, qui a besoin de bras, et s'adapte pour attirer ces nouveaux salariés.

Zohar et Avraham, le laïc et le religieux, associés dans une start-up Novatalk © Radio France / Frédéric Métézeau

Les Haredim appliquent strictement les préceptes du judaïsme. Les hommes doivent consacrer leur temps à l’étude de la Torah. Ils se sentent garants de l’héritage juif et observent en particulier le repos absolu du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, qui proscrit notamment l’usage de tout outil numérique ou informatique. Les femmes, elles, portent perruque et jupes longues.

Les Haredim représentent 12% de la population d’Israël. Une natalité galopante fait que leur nombre augmente de 6% tous les ans. Ils travaillent moins que la moyenne nationale, ne vivent souvent que de maigres allocations, leur taux de pauvreté est le plus élevé chez les juifs d'Israël.

Et il y a cette industrie moderne des hautes technologies qui fait la fierté d’Israël, qui compte en effet le plus fort taux de start-up rapporté à la population. Le pays investit massivement dans l’innovation.

Mais c’est un secteur qui manque de bras. On parle de 15.000 postes à pourvoir à tout moment.

Pour attirer cette main d’œuvre, la hi-tech s’adapte pour permettre à ces religieux de travailler sans rien renier de leurs traditions et de leur mode de vie conservateur et rigoureux.

“Israël : des ultra-orthodoxes 2.0”. Un reportage de Frédéric Métézeau. Prise de son Romain Luquiens. Fixeur Samuel Lévy. Réalisation Jérôme Chelius et Charles de Cillia, assistés de Martine Meyssonnier. Mixage : Dhofar Guérid.

Pour aller plus loin

