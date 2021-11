Interception vous emmène cette semaine en Guyane à la rencontre de ces jeunes et moins jeunes qui font la mule, c'est à dire qui tentent de passer de la cocaïne entre la Guyane et la métropole. Les douanes estiment à 30 en moyenne le nombre de mules sur un vol Cayenne-Paris.

Au bord du fleuve Maroni, entre la Guyane et le Suriname © Radio France / Marie Monier

A cinq reprises, Nicolas, 17 ans, a tenté de passer de la drogue entre la Guyane et la métropole en ingérant des boulettes de cocaïne.

"On avait tous nos ovules de cocaïne dans un plat", explique le jeune homme qui témoigne sous un prénom d'emprunt. "On les avale soit avec du coca soit avec de l'eau. Moi j'avais pris du coca. J'écoutais de la musique et je me disais "je le fais pour maman".

Les policiers et les douaniers appellent cela "faire la mule", et ces petites mains du trafic sont surnommés les "bouletteux".

Mais derrière ces mots, qui ne rendent pas compte de la dose de désespoir et du manque de perspectives qu'il faut ressentir pour se lancer dans pareil aventure, il y a un phénomène massif. Au premier semestre 2021, 241 passeurs de drogue ont été interpellés en Guyane et 627 kilos de cocaïne ont été saisis.

Des chiffres en constante augmentation, sauf l'an dernier à cause de la pandémie.

"Sur un vol avec 380 passagers, on est déjà arrivés à une estimation d'une trentaine de mules par vol, en période faste", explique un douanier à l'aéroport de Cayenne.

La cocaïne ingérée ou transportée dans les valises ou "scotchée" sur le corps des mules guyanaises provient principalement de Colombie, le premier producteur mondial.

Puis elle transite par le Suriname, petit pays de 600 000 habitants. Les activités illégales y représentent un tiers du PIB.

Entre le Suriname et la Guyane, il n'y a que le fleuve Maroni à traverser, 10 minutes en pirogue. Les gendarmes français ne peuvent pas contrôler les centaines de déplacements transfrontaliers quotidiens, au coeur de la forêt équatoriale.

C'est donc très tentant pour les guyanais, jeunes et moins jeunes, de proposer leurs services. D'autant plus qu'en Guyane, le taux de chômage est de 20%, le double de la moyenne nationale. D'après l'INSEE, un guyanais sur deux vit sous le seuil de pauvreté.

Faire la mule c'est la promesse de gagner quelques milliers d'euros mais au péril de sa vie. "Quand on ingère, on ingère entre 500 et 800 grammes. Ce qui fait entre 50 et 100 boulettes. Quand il y a une rupture, 1,2 grammes provoquent le décès", prévient le docteur Karim Hamiche, chef du service de médecine légale au centre hospitalier de Cayenne.

Radiographie de la cage thoracique et du bassin d'un passeur de drogue à l'hôpital de Cayenne © Radio France / Marie Monier

Ce risque mortifère n'empêche pas des centaines de Guyanais de sauter le pas.

"En Guyane, passeurs de drogues et vies brisées", c'est un reportage de Marie Monier, avec Hélène Langlois et Laurent Macchietti à la prise de son.

Jérôme Chélius a réalisé cette émission.

Mixage :

Documentation : Sabine Bonamy.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Trafic de stupéfiants en provenance de Guyane : conclusions du rapport de la mission d'information, Sénat, 16/09/2020

L’enfer carcéral des « mules » guyanaises, Observatoire international des prisons, 10/02/2020

Aller Sans Retour – Spot de prévention sur les mules #cocainenoway, 24/01/2020

Trafic de cocaïne : sur les pas de la première "mule guyanaise" arrêtée à Brive, La Montagne, 18/10/2019

La prévention du phénomène des mules en Guyane, Agence Phare, mars 2019

Mules et cocaïne, la face sombre de la crise guyanaise, Blog Mediapart, 02/06/2017

Crédits des musiques :

LA RUE LA VRAIE (Crédits : Zigii, Stone Bway, Star Boy. Studio : Lopital.studio)