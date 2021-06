Alors qu'un tiers des Français souffre de troubles psychiques, l’image de la psychiatrie française n’est pas flatteuse : on parle de patients négligés, de soignants épuisés, d’étudiants démotivés, et de conditions de travail dégradées.

Depuis le début de la pandémie, 31% des Français souffriraient de troubles dépressifs ou psychologiques © Maxppp / Vanessa Meyer

En ville, psychologues et psychiatres sont débordés. Et à l’hôpital, où des mouvements de grève avaient déjà affecté de nombreux établissements avant la pandémie, la crise a bien sûr aggravé les difficultés. Un tiers des Français souffriraient de troubles psychiques ou de dépression.

En janvier, le Président Macron a annoncé la tenue d’assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Initialement prévues au début de l’été, elles viennent d’être repoussées au mois de septembre. Annonce faite lors d’une conférence avec des pédopsychiatres, ce qui n’a rien d’anodin, car ce secteur est particulièrement déshérité. Au point que les parents, se trouvent souvent démunis.

Pourtant, les soignants se débattent au quotidien pour leurs patients jeunes ou adultes. Comme à l’hôpital Henri Mondor à Créteil, l’un des plus grands CHU de France. Danielle Messager y est accueillie aux urgences, là où tout le parcours du patient commence le plus souvent.

Pas assez de psychiatres de ville, pas assez de lits à l’hôpital, des conditions d’internement dépassées, la psychiatrie est bien le parent pauvre de la médecine française. Que dire alors de la pédopsychiatrie ?

Dix pour cent des adolescents français présentent des signes de souffrance psychique et pourtant, on forme de moins en moins de pédopsychiatres.

« Psychiatrie, la grande oubliée de la médecine française » c’était un reportage de Danielle Messager. Prise de son, Fabien Gosset, Thomas Robine et François Rivalan…

Réalisation, Violaine Ballet assistée de Martine Meyssonnier, mixage Dhofar Guerrid. Documentation, Sabine Bonamy. Documentation musicale, Romain Couturier.

