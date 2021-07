Plus que jamais, la pandémie a compliqué cette saison, affectant le moral et la santé mentale des plus jeunes. Laure Adler qui a intégré le dispositif d'Interclass a interrogé les jeunes sur leur définition du bonheur. C'est le fil rouge étonnant de cette émission

Les collégiens Pierre de Geyter de Saint Denis après l'enregistrement de l'émission au studio 621 de France Inter © Radio France / Fanny Crouzet

Personne ne s'attendait à une telle parole lâchée avec autant de spontanéité et qui donne à entendre les états d'âme d'une jeunesse déboussolée par la pandémie.

Quand Laure Adler a voulu intégrer le dispositif Interclass, nous nous sommes demandés quel rôle pouvait être le sien. Expliquer ce qu'était un entretien, la construction d'une longue intervention, les règles d'un débat et d'un argumentaire ?

Quand elle est arrivée à Saint Denis, une idée s'est imposée d'elle même. Elle allait interroger les élèves sur leurs conditions d'adolescents, s'entretenir avec eux. On casse les codes d'Interclass. En général, ce sont les collégiens et lycéens qui préparent les reportages et montent les interviews. Aujourd'hui le phénomène est inversé. Organisé par groupe de cinq, en demi cercle avec Laure, la productrice de l'Heure Bleue, à la simple vue de la salle de classe, a décidé de les questionner sur le bonheur.

Il n'est pas facile de répondre à la question : "Etes vous heureux ?" Et voilà que ces adolescents face à cette femme, -ils n'en ont jamais entendu parler, la notoriété de Laure Adler n'est pas leur univers-, voilà donc qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont en eux. En recherchant leur idée du bonheur, ils sondent leur intimité et l'expriment.

C'est tout le travail mené toute l'année en classe. Au delà de l'éducation aux médias, le lien qui est exploré est celui de la confiance, non pas de la confiance envers les médias, mais de la confiance de l'élève en lui même, à sa capacité à s'exprimer, argumenter, penser pour et contre soi même. A s'émanciper.

Il faut entendre Kamila, réservée en début d'année, discrète et dire à voix haute au micro six mois plus tard son idée du féminisme, du haut de ses 14 ans.

Il faut entendre les collégiens interroger le jeune couturier afghan Sami Nouri sur le parcours chaotique d'une adolescente compliquée

Il faut entendre les élèves questionner le rôle des influenceurs qu'ils suivent sur les réseaux sociaux.

Il faut entendre leur reportage à la Station F. qui encourage l'esprit d'initiative et donne aux rêves une condition de possible réalité.

Et il faut saluer l'engagement jamais démenti dans cette année si particulière de Lola Fourmy, Fanny Lechevestrier, Mathilde Dehimi, Selma Riche et Marion Pepin qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour accompagner les collégiens de Saint Denis. Merci à elles !

Et rendez vous sur la plateforme Interclass up pour celles et ceux qui veulent reproduire la méthodologie Interclass sur leurs territoires

Interclass au collège Pierre de Geyter à Saint Denis, une émission animéepar Mathilde Dehimi et Laure Adler, réalisée par Lilian Alleaume

Sous la direction d'Eric Valmir assistée de Fanny Leonor Crouzet

Equipe Radio France : Lola Fourmy, Fanny Lechevestrier, Mathilde Dehimi, Laure Adler, Selma Riche et Marion Pépin

Equipe Pierre de Geyter : Iannis Roder, Anaïs Chiri, Antoine Leclerc, Alice Leguay et Samia Maachi.

Avec la participation de l'IPJ et du Clemi.