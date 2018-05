Elle nous laissait le souvenir d'une adolescente muette ; celle qui nous a rejoint en studio était une jeune femme loquace. Deux ans après sa participation à InterClass', Houria, ancienne élève du collège Pierre de Geyter de Saint-Denis, se saisit du micro. Et ne le lâche plus.

Houria, ancienne élève du collège Pierre de Geyter de Saint-Denis © Radio France / Emmanuelle Daviet

"Il y a deux ans, j'osais à peine prendre le micro, et là..." Le sourire aux lèvres et l'air détendu, Houria partage un moment de radio avec Emmanuelle Daviet, responsable du dispositif InterClass'. Qui peine à masquer son étonnement : "Ce n'est vraiment pas la même Houria que lors de la première saison d'InterClass'".

En 2015, elle est élève au collège Pierre de Geyter à Saint-Denis. L'adolescente laisse à ses professeurs et aux journalistes de Radio France le souvenir d'une adolescente discrète, très peu encline à prendre la parole. Avec France Inter, elle réalise un reportage sur le thème de l'amour en prison.

Et la transformation s'opère, au fur et à mesure de la découverte du métier de journaliste. Quelques années plus tard, elle détaille son expérience de radio et l'influence qu'elle a eu sur sa personnalité.