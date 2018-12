A l'occasion de la quarantième édition du festival des Trans Musicales de Rennes, Aloïse Sauvage et Disiz, deux artistes programmés au festival viennent parler de leurs goûts musicaux. En deuxième heure, des nouveautés et des archives avec cette semaine, la bande originale de “Leto”, -M-, et Moondog.

Aloïse Sauvage et Disiz © Getty

Programmation musicale de la soirée

Asap Rocky – "Sundress"

Disiz la Peste – "Kaiju"

Entretien avec Disiz et Aloïse Sauvage

Disiz la Peste. Il y a 18 ans, il explosait dans le rap avec son tube "J’pète les plombs". Repéré puis parrainé par un certain JoeyStarr, il devenait alors une figure du rap français. Mais trop à l'étroit dans la seule catéogorie Hip Hop, il s'ouvre progressivement à de nouveaux univers : tout d'abord le crunk, apparu dans le sud des Etats-Unis à la fin des années 1990 ; puis au rock sous un nouveau pseudo, Disiz la Peste punk. Avec Disizilla, son dernier album, il s'embarque dans un univers plus électro, un rap plus colérique mais aussi plus introspectif. Il offre surtout des featurings à la nouvelle génération du rap français, Sofiane et Niska en tête.

► Disiz la Peste sera à retrouver sur la scène des Transmusicales de Rennes le jeudi 6 décembre.

Aloïse Sauvage. Le grand public l'a connu sur grand écran avant de la connaitre sur platine. En 2016, elle apparaissait dans le film de Nicole Garcia, Mal de Pierres. L'an dernier, elle tenait un des rôles du film multi-récompensé de Robin Campillo : _120 battements par minutes_. Mais Aloïse Sauvage a bien d’autres facettes, celle de musicienne notamment. Depuis son enfance, elle pratique la flûte traversière, la batterie et le saxophone. Elle s'est également exercée au slam et au rap, tout en poursuivant en parallèle une formation d’acro-danse dans le cirque contemporain. Depuis l'an dernier, elle enregistre ses propres morceaux. Un univers dans un univers à la fois pop, hip hop et électro. Une artiste complète en devenir en somme.

► Après un brève apparition dans la saison 4 de Dix pour cent, elle a été choisi cette année pour être l'artiste résidente des Transmusicales. Vous pourrez donc la retrouver du mercredi 5 au dimanche 9 décembre à l’Aire Libre.

Aloïse Sauvage – "Hiver Brûlant"

Disiz – "Mon amour"

Jeanne Added – "Radiate"

Katerine – "Borderline"

Vaudou Game – "Tata Fatiguée"

Bon Iver – "Holocene"

Colin Stetson – "All I Do Is For Glory"

Muthoni Drummer Queen – "Kenyan Message"

Columbine – "Adieu bientôt"

Charles Bradley – "Can’t Fight the Feeling"

Prince – "Pop Life"

Deuxième heure : plein de nouveautés et d'Interférences

-M- – "Superchérie"

Pongo – "Kuzola"

Beat Assaillant – "Bad Boy"

Cyril Cyril – "Sous la mer c’est calme"

Johan Papaconstantino – "J’aimerai"

L'archive du soir sur Moondog raconté par Louis Thomas Harding le 13 mai 1989 dans l'émission Opus sur France Culture produite par Daniel Caux.

"Fujiyama" – Elpmas ("Suite Equestria")

Underground System – "Go"

O. – "Tu sais, je sais plus"

Neneh Cherry – "Shotgun Shack"

Quatre extraits de la B.O du film LETO réalisé par Kirill Serebrennikov (éditée chez Milan Music) :