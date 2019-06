Invité d'Interférences, Jacob Desvarieux de Kassav' revient sur les disques qui ont marqué son parcours. Du festival de Woodstock à Stevie Wonder en passant par Pink Floyd, souvenirs et déflagrations... Pour la deuxième heure nouveautés : Morrissey, Metronomy, We Love Green et Ideal Trouble.

Jacob Desvarieux © Radio France / Matthieu Conquet

Black Pumas « Colors »

Entretien avec Jacob Desvarieux de Kassav'

Notre invité de la première heure a déjà joué dans toutes les grandes salles de France et au-delà, au Congo aux États-Unis, au Japon ou en Russie, il a même eu le Stade de France au bout de sa guitare, c’est Jacob Desvarieux de KASSAV’.

Si vous n’avez jamais vu Kassav’ en concert - c’était mon cas je l’avoue jusqu’au mois dernier - et bien vous n’avez peut-être réalisé qu’il y a bien un équivalent à Earth Wind & Fire en France et qu’il s’appelle Kassav’. 40 000 personnes étaient réunies pour fêter les 40 ans de la formation à Paris le mois dernier. Je suis allé retrouver Jacob Desvarieux dans son appartement parisien, derrière Ménilmontant, et je l’ai trouvé penché sur un ordinateur…

Kassav’ « Zouk-la sé sel médikaman nou ni »

Delgrès « Se kon Sa »

Jacques Brel « Mathilde »

Jimi Hendrix « Hey Joe »

Vampire Weekend « This Life »

Pink Floyd « See Emily Play »

Keren Ann « Bleu »

Stevie Wonder « As »

Nat King Cole « Nature Boy »

Anzala « An pa Pli Malere »

DEUXIÈME HEURE

Morrissey « It’s Over »

Barbagallo « La Paix »

The Good The Bad & The Queen « Nineteen Seventeen »

La Féline « Palmiers Sauvages »

Rocketman : Quid d'Elton John ?

Extrait du film Rocketman de Dexter Fletcher (sortie le 29 mai 2019)

Archive : Charles Berberian à propos d’Elton John dans “Interférences” France Inter 30 mars 2019

Elton John « Crocodile Rock »

Metronomy « Lately »

Johan Papaconstantino « J’sais pas »

Mr Oizo - Quentin Dupieux : obsessions

Extrait de la bande-annonce du film Le Daim de Quentin Dupieux (sortie le 19 juin)

Archive : Quentin Dupieux sur France Culture le 20 octobre 2016

Mr Oizo « Dolce Vita (feat. Phra) »

Retrouvez Metronomy, Johan Papaconstantino et Mr Oizo ce weekend au festival WE LOVE GREEN à Vincennes et en direct ce dimanche de 21h à minuit sur France inter avec Michka Assayas.