L'auteure de bande-dessinée, fan de -M- reçoit chez elle pour évoquer son arrière-grand-père, l'inventeur du piano oriental, mais aussi Oum Kalthoum, Bob Dylan et J.S. Bach. En deuxième heure plein de nouveautés : Nick Waterhouse, Anne Paceo traversés par les souvenirs d'Henry Chapier et J.C. Averty.

Zeina Abirached © Radio France / Matthieu Conquet

Programmation musicale de la soirée

M « Superchérie » (version concert) pour France Inter mardi 29 janvier 2019

Entretien en compagnie de Zeina Abirached

La dessinatrice, que certains avaient découvert en 2006 avec le très intime [Beyrouth] Catharsis, ou encore le Piano Oriental (paru en 2015) s'impose par un dessin noir et blanc et un sens du rythme singulier. Le dernier livre de Zeina Abirached s’appelle « Prendre Refuge » (Casterman) co-signé avec Mathias Enard : deux histoires d’amour, deux époques et deux géographies différentes, entre le Berlin d'aujourd’hui et l’Afghanistan des années 30. Le livre ne parle pas de musique mais le rythme, c'est presque ce qui se voit le plus à l’œuvre dans le dessin comme dans le cadrage : toujours en noir et blanc, avec parfois des doubles pages saturées de dialogue (pour un dîner entre amis autour d’une table par ex.) et puis de grandes respirations, des silences sur plusieurs pages où le ciel et la nuit sont très présents… à croire que la BD c’est avant tout un souffle, et du rythme chez Zeina Abirached.

James Blake feat. ROSALÍA « Barefoot in the park»

Oum Kalthoum « Alf Leila We Leila »

Abd El Halim Hafez « Ahwak »

Abdallah Chahine « Nakreese - Taqsim: Hawwil Ya Ghannam » Oriental Bouquet

Hubert Lenoir « Recommencer »

Bob Dylan « Desolation Row »

Jessica Pratt « Poly Blue »

J.S. Bach « Suites pour violoncelles -N°1 en Sol majeur BWV 1007 : III Courante » par Yo Yo Ma

Fairuz « Li Beirut »

DEUXIEME HEURE titres et extraits diffusés :

Nick Waterhouse « Song for Winners»

Muddy Gurdy «That Girl Is Bad » (feat. Cedric Burnside)

Yak « Fried » a retrouver dans le festival Les Nuits de l’alligator

Artic Monkeys « One Point Perspective »

Charlotte Adigery « Paténipat » (EP Zandoli)

Vangelis « Sex power Partie 2 (Djemilal) »

Archive INA : Serge Gainsbourg 1989 sur le divan d'Henry Chapier

Serge Gainsbourg 1989 sur le divan d'Henry Chapier Serge Gainsbourg « Overseas Telegram »

Loyle Carner «You don’t Know »

Kodak Black (Travis Scott & Offset ) « ZEZE »

Archives INA : Jean-Christophe Averty chez le disquaire - 1977 / Aretha Franklin avec les Sweet impressions « Respect Yourself » des Stapples Singers (concert du 18 nov. 1977 au palais des Sports)

Jean-Christophe Averty chez le disquaire - 1977 / Aretha Franklin avec les Sweet impressions « Respect Yourself » des Stapples Singers (concert du 18 nov. 1977 au palais des Sports) Baptiste Hamon « Je brûle »

Anne Paceo (feat. Sandra Nkaké) « Stranger »

BONUS (et indice pour la semaine prochaine): Le CLIP de SNEAKS: la forêt, la mer... et une jeune fille pas commode qui vous fait remarquer que l’argent ne pousse pas sur les arbres.