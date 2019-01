Pour bien commencer l'année 2019, le compositeur Christophe Chassol est l'invité d'Interférences. Il est venu avec une pile de 33 tours et un extrait de son prochain album (à paraitre cet été chez Tricatel) : "Ludi". Pour la deuxième heure, plein de nouveautés et un souvenir de Charlie Mingus.

Compositeur français, notre invité de ce soir bouleverse nos habitudes, puisque c'est lui, cette fois, qui vient nous rendre visite. Entré au conservatoire à l'âge de 4 ans, Christophe Chassol en ressort 16 ans plus tard et continue son aventure musicale au Berklee College of Music de Boston. Chef d’orchestres classiques, arrangeur de talents pop (pour Keren Ann, pour Phoenix) il a harmonisé les chants d’oiseaux, la voix de Barak Obama, joué aux côtés de Sébastien Tellier, là où je vous avais entendu la première fois, revisité des musiques de film (récemment en décembre à la Philharmonie de Paris)... Mais surtout, il s'est fait connaitre pour son principe de l'ultrascore que je lui ai demandé de nous définir.

Entretien en compagnie de Christophe Chassol

Chassol « Birds part II » [album Big Sun]

The troup [Nola chérie, album Ultrascores II, Tricatel]

Janko Nilovic « Xenos Cosmos » [compilation Unusual Sounds]

Paul Williams « Faust »

Thom Yorke « Suspirium »

Clara Luciani « Eddy »

Dorothy Ashby « Myself When Young »

Ustad Sami « My Beloved On The Way »

Paul Mc Cartney « Hand In Hand »

Asap Rocky « Gunz & Butter »

La Perfecta « Mamy »

Dominique A « J’avais oublié que tu m’aimais autant »

DEUXIEME HEURE titres et extraits diffusés :

Cléa Vincent « Nuit sans sommeil »

Constantine « Mauvais œil »

La Chica « Addict »

Ramo « A nouveau Sauvages »

Archives Charles Mingus qui nous a quitté il y a 40 ans, le 5 janvier 1979 :

"Mort de Charles Mingus" Journal Inter du 6 janvier 1979 (archive INA) / Archive Charles Mingus : documentaire de Thomas Reichman « Charles Mingus 1968 » / Musique : « Fables of Faubus » (version album Ah Hum !) / "Original Fables of Faubus" chantée par Charles Mingus (album The Quintessence New York-Los Angeles 1940-1962)