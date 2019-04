Avant de découvrir son "studio imaginaire" dans la grande exposition « Electro de Kraftwerk à Daft Punk » le compositeur reçoit chez lui pour évoquer les musiques qui le transportent, de White Noise à Kanye West. En deuxième heure, place à Billie Eilish, aux Femmes s'en mêlent, Frank Black et Philip Glass.

Jean-Michel Jarre © Peter Lindbergh

Programmation musicale de la soirée

Billie Eilish « Bad Guy »

Entretien en compagnie de Jean-Michel Jarre

Ce soir il sera beaucoup question de technologie et de rêve avec notre invité Jean-Michel JARRE, au centre de différentes actualités comme le festival Inasound (20-21 avril 2019 au Palais Brongniard à Paris.) et la Grande Exposition ELECTRO « de Kraftwerk à Daft Punk » qui ouvre mardi prochain à la Philharmonie de Paris. Exposition conçue sous la direction de Jean-Yves Leloup, avec entre autre une bande-son de Laurent Garnier. Jean-Michel Jarre y propose son Studio Imaginaire, constitué entre autres d’un VCS3 (de 1969) de l'ARP 2500 (1969) conçu par Alan R.Pearlman, du Geiss Matrisequencer 250 (1978) et d'une pièce récente, le Swarmatron des frères Dewan (2010). En bref, 50 ans de lutherie électronique.

Jean-Michel Jarre « Robots Dont Cry »

White Noise (feat. Delia Derbyshire) « Love Without Sound »

Johan Papaconstantino « J’sais pas »

Kanye West « All Mine »

You Man « Birdcage »

James Blake & ROSALIA « Barefoot in the Parc »

Little Simz « Offence »

Jessica Pratt « Poly Blue »

Kiddie Smile « Be Honest »

Noir & Haze « Around » (Solomun Vox)

DEUXIEME HEURE :

Lizzo (Feat. Missy Elliott) « Tempo »

Hervé « Va Piano »

22ème Edition du Festival Les Femmes s'en mêlent

Dope Saint Jude « Grrrrr Like »

Emily Wells “Stay Up” elle sera mardi du côté de Lyon à l ’Epicerie moderne de Feyzin pour L es Femmes s’en mêlent

pour L Clea Vincent « Nuit Sans Sommeil »

ARCHIVE : Frank Black Interview pour Music Mag (2011) + The Pixies « Monkey Gone To Heaven » extrait de l'interview de J-D Beauvallet pour les Inrockuptibles (1989)

Pixies « Where Is My Mind »

Balthazar « Wrong Vibration »

Mavis Stapples « Change » son album « We Get By » est prévu pour le mois de mai (produit par Ben Harper)

Duran Jones « Morning America » (concert avec The Indications le 25 août au Cabaret vert à Charleville Mezières .

. Philipp Glass « Music In Twelve Parts »

ARCHIVE : Philipp Glass « Music In Twelve Parts » : extraits du concert à Radio France 1975 édité en vinyles chez Transversales c’est épuisé mais vous pouvez tout écouter en ligne sur le Bandcamp de Transversales - il y a encore des chances de trouver l’album chez les bons disquaires comme Souffle continu ou Metampkine.

BONUS - Clip : Beth Gibbons la chanteuse de Portishead qui interprète la Symphonie n°3 de Gorecki (Symphonie des chants de deuil)