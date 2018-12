Au menu d'Interférences, il y aura John Lennon, du vaudou mais aussi des rencontres électriques… et surtout du cinéma dans la première heure ce soir avec Emile Sornin alias Forever Pavot qui nous a reçu dans son studio pour parler de ce qu’il écoute.

Programmation musicale de la soirée

Anderson .Paak (feat. Snoop & the Last Artful, Dodgr) « Anywhere »

Entretien en compagnie d'Emile Sornin ( Forever Pavot)

Transports de toutes sortes à venir ce soir dans Interférences en compagnie de notre invité pour la première heure ; Emile Sornin alias Forever Pavot, vous avez peut-être déjà entendu son Beefsteak qui passait dans la playlist d’Inter à sa sortie, c’est le genre de garçon capable de réaliser des clips incroyables pour des rappeurs américains ou pour Monsieur Meuble, de jouer de la basse et du clavecin pour Charlotte Gainsbourg, et de faire surtout la musique qui lui plait quand ce sont ses projets sous le nom de FOREVER PAVOT.

Son dernier album s’appelait la Pantoufle, son projet le plus récent s’appelle La Récré, son premier album Rhapsode : le rhapsode celui qui, chez les Grecs, récitait les œuvres des autres. Alors Emile Sornin serait un Rhapsode contemporain, qui emprunte aux autres musiques et notamment à un art tout récent : celui du cinéma, qui revient sans cesse chez lui. Il sera en concert mercredi 19 décembre à la Gaîté Lyrique

Forever Pavot “Le Beefteak” / La récré “Freud »

Thundercat « Captain Stupido »

Blinky Bill “Mungu Halali”

Dick Annegarn « Le grand dîner »

O. “Tu Sais je ne sais plus”

Francis Lai “La Nuit”

GZA feat. RZA “Liquid Swords”

Eddy de Pretto « Sensible »

Jane Birkin « Kawasaki »

Joe Strummer The 101’ers « Keys To Your Heart »

Peter Thomas Sound Orchestra « Bolero On the Moon Rocks » Raumpatrouille

Deuxième heure : plein de nouveautés et d'Interférences

Gregory Porter « L-O-V-E Live at Royal Albert Hall

Vanessa Paradis “Ces mots simples” (Version Live France Inter)

Archives John Lennon : 15 janvier 1964 Intw. John Lennon par Beatrix Dussane pour Interspectacles / Interactualités du 9 dec. 1980 Bernard Valette à New York / Conférence de John Lennon, 1980. John Lennon « Jealous Guy » version alternative - Anthologie Ascot (1998)

« Ok I’ll try OK ? « Jealous Guy » « I Love You » par John et Yoko “Ok well done everybody »

The Last Detail « Trust You Buddy »

Parcels « Bemyself »

Fred Poulet « Remède (Cheval) »

Everything else comes from out of space ..

Is Space The Place ? Space is THE PLACE !!

Extraits VARIATIONS : Carl Craig & Francisco Mora jouent Sun Ra / Rone & La Maitrise de Radio France jouent Benjamin Britten ("This Little Babe" A Ceremony of Carols) Gold Panda et Anoushka AShankar jouent Ravi Shankar.