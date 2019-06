Ce soir Jeanne Added nous confie les inspirations et coups de cœur qui l'accompagnent. De Kids See Ghosts à Jockstrap en passant par Tropical Fuck Storm et l'incontournable Prince, raretés et belles découvertes... Pour la deuxième heure : nouveautés et écrans, du petit au grand, les films sont musicaux cette semaine !

Fouki « Positif »

Entretien avec Jeanne Added :

Elle apparaissait floue en noir et blanc sur la photo de son premier album, et c’est désormais très nette qu’elle irradie Jeanne Added, pour RADIATE son deuxième album qui l’a conduit en tournée partout en France et bientôt à l’Olympia pour France inter, avant sa création à Rock en Seine à la fin de l’été avec l’ensemble Accentus.

Silhouette blonde en boule d’énergie et de douceur contenue, Jeanne Added nous a donné rendez-vous dans les bureaux de son label installés dans l’ancien Siège du Parti Communiste conçu par Niemeyer… qu’on ne se lasserai pas de photographier… Si vous n’avez jamais fait la visite passez place du Colonel Fabien à Paris, le bâtiment est aussi futuriste que singulier.

On est arrivés tous les deux un peu en retard, on a parlé de l’attente, de voyage, de l’économie et du quotidien d’une tournée, d’écologie… alors Jeanne Added cette tournée se fait en train ?

Jeanne Added « Falling Hearts »

Alain Bashung « Les Salines »

Tropical Fuck Storm « Can’t Stop »

Jockstrap « Hayley »

FKA Twigs « Cellophane »

Kids See Ghosts « Reborn »

Prince & The New Power Generation « Nothing Compares 2U » LIVE (Feat. Rosie Gaines)

Un album d’inédits de Prince est disponible depuis hier soir sur la plateforme TIDAL, Prince ORIGINALS sortira partout ailleurs le 21 juin pour la fête de la musique.

A cette même date France Inter fêtera l’été et la musique à l’Olympia avec Jeanne Added, Lomepal, Balthazar Jungle, Clara Luciani et Cassius !

Courtney Barnett « Small Talk » LIVE @We Love Green sur France Inter

DEUXIÈME HEURE :

Bruce Springsteen « Hello Sunshine »

Lil Nas X « Old Town Road » (feat. Billy Ray Cyrus) [Remix]

Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Le réalisateur Martin Scorsese consacre un documentaire à la tournée « Rolling Thunder Revue » de Bob Dylan, dans l'Amérique en mutation de 1975. Le film sortira sur Netflix, en partenariat avec France inter, le 12 juin. La bande annonce de « Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story » est à retrouver ici.

Retrouvez également Bob Dylan dans un coffret 14 CD : Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings (Columbia).

Scarlett Rivera extrait de « Romance in Durango »

Hurricane » 19 nov 1975 Memorial Auditorium, Worcester, MA (Cont.)

James Blake (feat. Rosalía) « Barefoot In The Park »

Rosalía Live A Cappella

Las Grecas « Te Estoy Amando Locamente »

Tame Impala « Borderline »

La web-série « Punkovino » sur Arte

Arte diffuse sur son site la web-série Punkovino, un tour d'Europe en musique à la rencontre de « dissidents du vin naturels » : des viticulteurs « punks des ceps ». Chaque épisode s’achève avec une vinesthésie. Les dix épisodes sont à retrouver ici.

« C’est clair que c’est le cœur qui bat… l’alcool est rentré dans le sang… »

