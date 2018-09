Avant la sortie du très attendu "Contre-Temps", Flavien Berger propose pour Interférences la bande-son inconsciente de son deuxième album. De Laurie Anderson à Mouloudji en passant par Chris, voyage dans une musique de science-fiction. Quant à la deuxième heure, elle réserve quelques surprises...

2018, l’année du grand retour en album solo de Flavien Berger © Getty / David Wolff - Patrick

Ancien étudiant en design devenu musicien et chanteur, Flavien Berger a déjà séduit et convaincu les curieux comme les professionnels dont Etienne Daho. En attendant la sortie de "Contre-Temps" (le 28 sept.) chez Pan European Recordings /Also (disque France Inter) plongez dans le single « Maddy la nuit » et son clip giratoire réalisé par Jeanne Frenkel et Cosme Castro.

Au gré des écoutes et des musiques, Flavien Berger nous parle de sa manière de travailler, à la fois collaborative (autour du projet) et archiviste (il enregistre tous les sons et les images qui l'entourent).

Ecoutez la playlist de Flavien Berger

Une sélection de dix morceaux choisis par Flavien Berger, juste pour vos oreilles… c'est ici :

Programmation musicale de la soirée

Première heure : en compagnie de Flavien Berger

Canine "Saturday" (Polydor)

Camille "Piscine" (Because Music)

Flavien Berger« Maddy la Nuit » (Pan European Recordings /Also partenariat France Inter)

Christine & The Queens « La marcheuse » -(Because Music) A Suivre : concert Exclusif Mercredi 29 septembre en direct du studio 104

« Just Like a Baby » Sly & The Family Stone (album : Theres's a Riot Goin'On 1971)

« Kangaru" Jóhann Jóhannsson (B.O du film Arrival / Premier Contact de Denis Villeneuve 2016)

« Same Time Tomorrow » Laurie Anderson (album : Bright Red 1994)

« Comme un p'tit coquelicot » Mouloudji (paroles : Raymond Asso / musique : Valery Claude)

« Après le Blitz » Etienne Daho (feat. Flavien Berger)

Everything Is Recorded : « Carry me » (XL Recording)

Deuxième heure : Plein de nouveautés et d'interférences

Sleaford Mods "Stick in a five & go" (Rough Trade)

The Blaze "Heaven" (Animal 63) concert à suivre en direct sur France Inter le 29 septembre à la Gaîté Lyrique

Cyril Cyril "Sous la mer c'est calme" (Born bad Records)

INA-tendu : Archive - Roger Pierre et Jean-Marc Thibault -1970 - dans l'ombre des studios