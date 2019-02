Venue de La Réunion, la chanteuse est l'invitée des Nuits de l'Alligator. A travers ses choix voyageurs, elle raconte sa passion pour Yma Sumac ou Gainsbourg et évoque une résilience singulière. En deuxième heure : Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons, The Raconteurs ou le dernier disque enregistré aux studios Davout...

On n'oublie pas la première fois qu'on entend la voix d'Ann O'Aro. Comme une douleur profonde qui surgit de loin, enfouie, et pourtant vous êtes tout à fait dans l’instant présent. Ann O’Aro est l’une des invités surprise du Festival Les Nuits de l’Alligator qui se tient un peu partout en France, festival plutôt blues-rock, volontiers américain mais qui invite cette année cette singulière chanteuse de La Réunion - qui elle pourrait se rattacher au Maloya (qu'on résume souvent comme le "blues" de La Réunion) même si elle se distingue du Maloya rien que dans la formation qu’elle a choisie sur scène : trio (chant, percussion et trombone) unique et tout à fait étonnant. Ceci au service de chansons au propos aussi cru que douloureux. Dans l’album qui porte son nom (mais dont elle a changé l’orthographe) Ann O'Aro raconte notamment les viols répétés par son père. Le livret du disque traduit du créole en français le textes dont « Kap Kap » : « Mi wa marmay i rak son po dann katarak son zié flou : Je vois l’enfant que tu incestues dans le voile cataracte de tes yeux flous J’entends le chien, le loup, qui hurlent en toi Tu joues de ce saxophone à bout de râle, à bout de plainte, à bout de de note Au fond de moi, je bous, je griffe j’éructe, j’avale toute ma misère sur fond de culotte ».

On n'oublie pas non plus -quand on l'a vu- le sourire d'Ann O'Aro et sa joie communicative quand elle évoque Yma Sumac.

Le clip de « Viens avec moi mon vieux pays» est réalisé par Cyril Dion (Auteur du film Demain, fondateur du mouvement Colibris) vous saurez tout sur le site Nous voulons des coquelicots