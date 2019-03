Au gré de ses écoutes, du blues de Skip James à Marvin Gaye en passant le rap nigérian, le chanteur évoque son parcours, de Yaoundé aux petits villages qui l'accueillent en France. En deuxième heure, cinéma, nouveautés et découvertes avec Aldous Harding, Solange et le Brésil bouillant de Teto Preto.

Programmation musicale de la soirée

Entretien en compagnie de Blick Bassy

Il y a peu dans Interférences notre invitée Julia Lanoé (alias Rebeka Warrior) se disait xenoglosse : parce qu'elle écrit en allemand sans pourtant l'avoir jamais appris. Bien avant, c'était Agnès Gayraud qui nous avait parlé de sa passion pour la glossolalie – par exemple dans les Actes des Apôtres quand les disciples de retour à Jérusalem « parlent une langue qu'ils ne connaissent pas, mais que tout le monde comprend ». C’est un peu ce qui frappe en écoutant notre invité de ce soir Blick Bassy : élevé en partie à Yaoundé, Blick Bassy parle plusieurs langue dont le français mais il chante toujours en bassa, une des nombreuses langues parlées au Cameroun. Et pourtant même sans connaître le bassa, on comprend ce que dit la voix de Blick Bassy. Alors ? traduction et explications avec l'intéressé.

Avec "1958" son nouvel album paru hier, le chanteur camerounais revient sur la figure de l'indépendantiste Ruben Um Nyobé mort assassiné cette année-là.

Deuxième heure

concerts de cinéma

Teto Preto est un collectif brésilien, né en 2013 São Paulo. Le carnaval de Rio vient de se terminer, et le moins que l’on puisse dire c’est que Teto Preto n’a rien de la carte postale « carnaval » que l’on se fait souvent du Brésil. Mené par Laura Diaz, alias Carneosso, chanteuse et performeuse qui danse nue (mais habillée il faut le voir pour comprendre) Teto Preto veut libérer aussi bien les corps que l’esprit, et s’est fait remarquer avec le titre « Gasolina ». Le clip a été tourné en partie sur l’avenue Paulista au moment des manifestations anti-JO, le refrain répète une formule qui invite à verser "de l'essence sur eux". Carneosso se décrit comme une "mitrailleuse en état de grâce". Derrière le personnage de Carneosso c’est tout un collectif qu’a rencontré Mathieu Culleron pour France Inter. Ouvertement sexuel, politique et libérateur le geste de Teto Preto résume assez bien la phrase de Jobim « le Brésil c'est pas pour les débutants ».

Né à la suite du mouvement underground Mamba Negra, avec une volonté de faire "quelque chose de plus acide", Teto Preto n'offre pas de divertissement gratuit : « On ne fait pas le fête seulement pour s'amuser mais pour défendre des façons d'exister, une visibilité (des LGBT notamment), et éviter la caricature que les gringo se font du Brésil » confiaient les membres de Teto Preto au micro de Mathieu Culleron. Ecoutez par exemple l’interview du flamboyant danseur et performeur français Loïc Koutana qui fait partie de Teto Preto.

Teto Preto sera aux Escales de Saint Nazaire en juillet 2019

