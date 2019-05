Il y a tellement de choses qui sortent : faites le tri (sélectif) avec Interférences, il y aura Quantic, Gainsbourg, du cinéma et la grande Akiko Yano dans la sélection de ce soir. Notre invité pour la première heure c’est Malik Djoudi, celui qui « lésine en blue jeans ».

Malik Djoudi © Radio France / Matthieu Conquet

FKA twigs « Cellophane »

Entretien avec Malik Djoudi

J'ai rencontré Malik Djoudi au Studio des Variétés à Paris où il partage une cabine avec un autre musicien (Frànçois & The Atlas Mountains). Seule décoration, des cartes postales de Poitiers en noir et blanc à côté de ses synthétiseurs, il m’a fait écouter quelques pistes comme une reprise de « Drunk In Love » de Beyoncé à laquelle il travaille (et qui est franchement très bien). Il décortique aussi sa chanson "Belles sueurs" piste par piste.

Malik Djoudi « Belles sueurs »

Gainsbourg « Ces petits riens »

PNL « Deux frères »

Kokoroko « Abusey Junction »

Quantic « You Used To Love Me (feat. Denitia) » sortie de l’album Atlantic Oscillations prévue le 21 juin.

Connan Mockasin « Forever Dolphin love »

Jim Jarmush « Infomercial #1 » (Wu-Tang Meetzs The Indie Culture Vol.1) / Love « 7 and 7 Is »

Khalid « Talk »

King Krule « Out getting ribs »

Sébastien Tellier « L’amour et la violence »

DEUXIEME HEURE

Romeo Elvis « Malade »

Johnny Montreuil « Narvallo Forever »

Clip "Oracle extrait de MIRAGES signé Jonathan Fitoussi et Jean-Benoit Dunkel (de AIR) qui sortira la semaine prochaine en vinyle.

FOALS « Exits »

HISTOIRE "Ragtime" de Milos Forman, et la musique de Randy Newman

Extraits du film de Milos Forman “Ladies & gentlemen ! let me introduce to you Coalhouse Walker Junior Junior” - Ragtime, film quasi-invisible pendant 30 ans ressort dans une version restaurée, en salles et en DVD avec plein de BONUS (on recommande partiuclièrement le documentaire "Forman Versus Chytilova")

Randy Newman « Change Your Way »

Nina Simone « Baltimore »

O. « Ce Bateau »

Mohammed Lamouri & Groupe Mostla « Jamais Nensa le souvenir »

Saulo Duarte « Flor do Sonho »

HISTOIRE Akiko Yano

Akiko Yano, pianiste et compositrice a quitté le Japon depuis des années pour s’établir aux Etats-Unis. En 1976, elle s’était fait connaitre avec un disque on ne peut plus ancré dans son territoire : « Japanese Girl ». Longtemps réservé aux initiés, il est désormais réédité chez We Want Sounds

« Fuuta » / « Tsugaru Tour » Akiko Yano

Vampire Weekend « Harmony Hall »

Patrick Manent « Kabare Atèr » (Jako Maron Remix)

On se quitte avec un CLIP : les images du groupe BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness) les sud africains ici captés dans les studios Pigalle à Paris avec à leurs côtés Saul Williams. On la voit littéralement l'énergie circuler entre eux, ceci pour vous préparer si vous ne les avez jamais vu en concert... BCUC seront en France à partir du 21 mai : Marseille Metz La Cigale à Paris, aux Nuits Sonores Lyon, Saint Brieuc, Dijon, Au Vieilles Charrues et à Sète.