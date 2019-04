Electrique aussi bien avec Acid Arab que Jeanne Added, Sofiane Saidi s'impose en chanteur « Raï 2.0 ». Il nous reçoit chez lui pour évoquer les disques et les voix qui l'accompagnent. En deuxième heure, on parle de K.O.G., Ekiti Sound, d'Europe à Bourges et de Subutex

Programmation musicale de la soirée

PNL « Deux frères »

Entretien en compagnie de Sofiane Saidi

Notre invité de ce soir a une vision extensive du QLF (Que la famille) : investi dans plusieurs groupes ces dernières années, il a joué aux côtés de Rachid Taha, Jeanne Added et Acid Arab écoute aussi bien PNL, que Prince ou Anne Sylvestre : c’est Sofiane Saidi (sans tréma svp). Voix de rocaille et présence électrique, Sofiane Saidi tourne partout en Europe avec le groupe Mazalda et propose un « Raï 2.0 ». Au diapason des mouvements qui traversent l’Algérie, Sofiane Saidi nous a recu chez lui (rue Sidi Brahim ça ne s’invente pas) non loin de la porte Dorée à Paris. Ecoutez-le déjà avec Mazalda, leur album « El Ndjoum » (les étoiles) commence comme ca... il nous explique le titre « Wahdi Ana W Galbi ».

Sofiane Saidi & Mazalda « Wahdi Ana W Galbi »

The Specials « Vote For Me »

ROSALÍA « RENIEGO » (Cap.5 : Lamento) »

Cheikha Rimitti « Nouar »

Prince « Avalanche » (version album One Nite Alone)

Jeanne Added « Falling Heart »

Anne Sylvestre « Les gens qui doutent »

Lomepal « Trop beau »

PNL « Au DD »

Otis Redding « Cigarettes And Coffee »

DEUXIEME HEURE :

K.O.G. & The Zongo Brigade « For My People » (concert le 20 juin au New Morning à Paris )

à Paris ) Lizzo « Juice »

Jungle « Casio »

Ekiti Sound « Miss Dynamite » (l’album sort le 26 avril chez Crammed )

Flavien Berger « Castelmaure »

A retrouver au Printemps BOURGES où Didier Varrod sera en direct du festival vendredi 19 avril : Foule Sentimentale spéciale de 20h à 1h du matin avec interviews et concerts retransmis…

TC Matic « Putain Putain »

The Clash « Safe European Home »

Arthur H et Izia « Pars » live Inter dans Boomerang

Courtney Barnet « Everybody Here Hates You »

Vernon Subutex (Extrait de lecture par Jacques Frantz) + extrait de la Bande Annonce de la série Canal +

Jonathan Richman & Modern Lovers « Abdul and Cleopatra »

Columbine « Age d’or » Columbine à retrouver dans le concert triple affiche (avec Little Simz Loyle Carner) diffusé le mardi 23 avril à 21h sur France Inter

BONUS : LE CLIP