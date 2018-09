Ambassadrice et infatigable diva pop, elle a chanté aussi bien Miriam Makeba que Serge Gainsbourg, la salsa et Senghor. Visite d'une discothèque intime qui va de Nougaro à Salif Keïta. Et pour la deuxième heure, laissez-vous porter: de l'émotion d'un camp de migrants en Grèce jusqu'au Paradis d'Orelsan.

Elle chante dans le monde entier, tutoie aussi bien Quincy Jones que M.H.D, travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Tandis qu'elle prépare la sortie d’un album avec le compositeur Philip Glass, Angélique Kidjo nous a reçue chez elle, dans son pied à terre en région parisienne, elle qui vit à New York depuis des années. Pour parler d’abord de son dernier album en date, « Remain in Light » sa lecture des chansons de Talking Heads (groupe de post-punk new yorkais mené par David Byrne) et des rythmes qui se chevauchent dans sa tête et lui tiennent à coeur.

Écoutez la playlist de Angélique Kidjo

Une sélection de dix morceaux choisis par Angélique Kidjo, chanson et actrice originaire du Bénin, juste pour vos oreilles… c'est ici :

Programmation musicale de la soirée

Première heure : en compagnie d'Angélique Kidjo

• Odetta Hartmann : "You You" (en concert le 27 septembre au Pop Up du Label, à Paris)

• Natty Gangs : "House Keeping"

• Angélique Kidjo : "Born Under Punches" (reprise des Talking Heads)

• Delgres : "Mo Jodi"

• Nina Simone : "Feeling Good"

• Claude Nougaro : "Toulouse"

• Frànçois Atlas : "À une Passante" (reprise d'un poème de Baudelaire, album Les Fleurs Du Mal)

• Dona Dumitru Siminică : "La Șalul Cel Negru"

• Vaudou Game : "Tata Fatiguée"

• Salif Keita : "Folon"

• Rachid Taha : "Écoute-moi camarade"

Deuxième heure : plein de nouveautés et d'interférences

• Prieur de la Marne : "L’Univers se déforme" (extrait du ciné-mix pour L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot et il sera en concerts à Arles, au More Festival les 20 et 21 septembre en clôture des rencontres photographiques, à Reims au Festival Quadrimusicales le 17 novembre et à Poitiers, au Théâtre auditorium les 12 et 13 janvier 2019)

• Blood Orange : "Charcoal baby"

• Jonathan Jeremiah : "Good Day"

INA Tendu : une archive de Joséphine Baker en 1968

Improvisation des musiciens réfugiés dans le camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce : des congolais rencontrent Afghans. Jonathan Lokembeso nous présente M16, Don King dit "Le Cobra", Don K et Mapipo, Amir Soltani et Farshid Mohammidi. Merci à Amélie Perrot : tout écouter sur la Page Facebook de Monobloc