Brillante guitariste et chanteuse puissante, Anna Calvi nous parle des frontières qu'elle aime brouiller, des voix qui l'ont formée : de Iggy Pop à Sophie en passant par Grace Jones et Perfume Genius. Et puis plein de nouveautés Interférentes (Madonna, Ala.ni) et d'histoires avec BTS, Lizzy Mercier Descloux, Chevance.

Anna Calvi par Matthieu Conquet © Radio France / France Inter

Programmation musicale de la soirée :

Fontaines DC « Boys in the Better Land »

Edith Piaf « Jézébel »

Entretien en compagnie d'Anna Calvi :

« Jézébel » c’est par cette reprise (que l’on connait en France par Edith Piaf) que j’avais - comme beaucoup d’autres- découvert Anna Calvi. « Jézébel / Moulinette » : c’était son premier single, un jeu de guitare, une voix puissante qui tout de suite se sont imposés en 2010. Brian Eno la comparait à l’époque à Patti Smith, c’était peut-être beaucoup à porter mais depuis, en trois albums, la jeune anglaise (seule ou groupe) a fait la preuve de sa force sur scène comme en studio. Anna Calvi était l’une des invitées de marque du festival Les Femmes s’en mêlentcette année. On a profité de son passage pour aller l’interviewer au Trabendo après la balance elle nous a fait écouter ce qu’elle aime, je vous ferai entendre aussi des nouveautés (et il y en a eu cette semaine - notamment Madonna) mais on commence avec elle, Anna Calvi, la femme Alpha.

Anna Calvi « Alpha »

Perfume Genius « Queen »

The Comet is Coming « Birth of Creation » (extrait court)

Dominique A « La Poésie »

Madonna & Maluma « Medellín »

Grace Jones « Walking In The Rain »

The Fat White Family « Feet »

Sophie « Faceshopping »

Keren Ann « Bleu »

Charlotte Gainsbourg « Deadly Valentine »

Deuxième heure :

Chemicals Brothers « We’ve Got To Try »

Bertrand Belin « Nuits Bleues »

Karen O & Danger Mouse « Ministry »

Archive : Lizzy Mercier Descloux dans Pollen - France Inter 31 mars 1986 (Lizzy Mercier Descloux raconte son expérience de l’apartheid en Afrique du Sud, et le succès des gazelles dont certains –si vous en avez l’âge se souviennent et d’avantage )

Le livre « Lizzy Mercier Descloux Un Eclipse » de Simon Clair Ed. Playslit Society

Extraits : « FIRE »« Sun Is Shining » Les albums de Lizzy Mercier Descloux sont réédités par le label Light In The Attic

Archive Carl Jung / musique BTS « Persona »

Extraits Anne et Gilles « Les HIBOUX »

HISTOIRE CHEVANCE : Fondée par Philippe Garvardin au milieu des années 70, la collection de disques CHEVANCE a proposé un « Outremusique pour enfant » une musique à cent lieues de ce que certains imaginent être la bonne musique destinée aux « chères têtes blondes ». Aussi surréaliste que psychédélique la collection Chevance inventera les merveilleux "Sonoriages".

Steve Waring « Fais voir le son » (Une des perles à retrouver dans la compilation CHEVANCE « Outremusique pour enfant 1974-1985 » chez Born Bad Records )

Canine « Bienveillance »

CLIP : On se quitte avec comme toujours un CLIP en bonus sur la page d’Interférences et c’est Tshegue qui remet les rollers à l’honneur dans les rues de Kinshasa, c’est là qu’est née Fatty la chanteuse de TSHEGUE allez roulez ! Tshegue « The Wheels »